打工換宿搭便車 一個女子慢遊沖繩90天













來自檳城北海的Valyn Lim曾在英國留學和擔任工程師約14年，2006年，因患上椎間盤突出症而辭去工作，回國接受治療。

治療期間，她不能久坐，也不能長時間走動，行動很不方便，更不能搭長途飛機。她只好在家通過網絡經營個人部落格和網售時尚潮流產品。

“在英國留學時，我已熱愛觀賞日劇，對學習日語也很感興趣。因此，我也趁休養期間，到檳城的一家日語中心學日語。”

頑疾康復後更珍惜旅行機會

那一段日子，使她深刻感受到行動不便所帶來的困擾。因此，她在2009年康復後即感覺仿佛重獲新生，讓她更珍惜可以搭長途飛機旅行的機會，也勇於追夢。

康復後，她除了回到英國和丈夫相聚，也與丈夫一起去了馬爾代夫、冰島、美國、古巴等國家旅行，2010年更獨自到日本東京旅行。

此外，她也積極行善，參與國際性人道救援和扶貧組織“世界宣明會”，助養印度和南非的貧困兒童。與此同時，她也在2012年到沙巴州實現考取潛水執照的夢想。

“由於我曾動過脊椎手術，因此那段時期，我都選擇到大城市旅行，這些地方的酒店設備比較完善，晚上可以睡得舒適些。”

然而，她始終有一顆愛冒險的心，過於舒適的旅行方式始終滿足不了她探索世界的渴望。

2019年，在獲得丈夫全力支持下，她決定走出舒適圈，獨自到日本沖繩展開90天的旅程。有別於以往的旅行方式，她首次體驗當沙發客，挑戰打工換宿和搭便車的旅行方式，以便可以結交當地的朋友，更深入了解沖繩的鄉土民情。

獨自搭便車 先觀察再上車

Valyn曾試過在其他國家自駕遊，沖繩之旅則是她首次嘗試獨自一人搭便車旅行。

“雖然我很害怕，卻很想嘗試，因此還是鼓起勇氣搭便車。我先用日文將目的地寫在紙牌上，舉起紙牌在路邊等候，心中會一直祈禱，老天會安排有緣人來載我一程。”

她說，女性獨自一個人搭便車也得作好自我保護措施。因此，每當有車子停下時，她會先與司機溝通，確定司機可以送她到目的地，並觀察司機的言行舉止。

“若是覺得司機可以信任便上車，上車之前我會拍下車牌並與司機合照，再傳送給家人和朋友報備行蹤。”

初時，她戰戰兢兢。累積幾次經驗後，她越來越享受搭便車。有時候，只需等兩分鐘就有司機停車，她等過最久的是15分鐘。

“許多人會認為一個女性搭便車旅行很危險，但是沖繩之旅的經驗讓我發現到，無論是男女司機，對於一個在路邊等候的女遊客比較沒有戒心。

“女性比較沒有殺傷力，因此無論男女司機都願意載女遊客。這趟旅程，我遇到很多好人，尤其是許多駕車載着孩子的媽媽都很熱心地載我一程。”

試打工換宿 遇上苛刻主人

陶藝是沖繩其中一個歷史悠久的傳統手工藝，因此Valyn選擇到當地一名陶器美術教授經營的陶器工作坊體驗第一次的打工換宿。

雖然她很享受習陶，但是女主人對工作要求嚴苛，她被安排入住設在山林中的貨櫃箱，因被沙蠅咬傷導致皮膚過敏，這個打工換宿的體驗不是很愉快。

“無論是愉快或不愉快的旅遊經歷，那都是人生的一部分。人生就如旅程一樣，未必一切順利，偶爾會遭遇挫折。”

她建議有意到國外體驗打工換宿的女性，在選擇上除了看評價的優劣，還要確定對方家裡是否有網絡服務，以便隨時能夠向家人和朋友報平安；在抵達主人的家後得與對方合照，再傳送給家人和朋友。

與在地人交流 再反思己過

由於沖繩承擔了全日本超過70％的駐日美軍基地，因此Valyn Lim除了到沖繩人家裡，也到當地美籍人家當沙發客。

“二戰期間，沖繩有很多人口傷亡，日本戰敗後美軍即駐扎沖繩，直到如今當地依然設有許多美軍基地。沖繩人很希望美軍可以撤離，因此多年來經常到美軍基地前和平示威。”

她希望藉由與沖繩人和居住在當地的美國人交流，可以從更中立的角度來看待這事情。“我感受到沖繩人很熱愛他們的土地，令我反思我為自己的國家做過了什麼？”

樂當沙發客 瞭解在地民情

Valyn通過當沙發客、打工換宿和搭便車的旅行方式，獲得沖繩人的熱情接待。

“沖繩縣古時是琉球王國，也曾是中國明朝藩屬國。於1879年被日本併吞後，成為日本最西南側的一個縣。第二次世界大戰日本戰敗後，美軍駐扎沖繩，並建設了美軍基地。由於歷史淵源，使沖繩如今形成獨一無二的文化，既保有琉球風情，也融合日本、中國和美國的文化，與日本本島的文化很不一樣。”

聆聽他們的故事

她與當地人交流後，發現沖繩人對自己的民族文化引以為傲。“沖繩人受到中華文化的影響，當地人會在家裡拜祭祖先，每逢清明節和盂蘭盆節也會拜祭祖先。此外，沖繩人很重視家庭，一般上祖孫三代同堂，祖父母會協助照顧孫子。”

她多年前曾去過日本東京，今年到沖繩旅行，發現兩地人有很大分別，相比之下，東京人比較冷漠，沖繩人很熱情。

之前，她出國旅行都住酒店，這次是到當地人住家當沙發客，她也只準備了睡袋、護腰墊和簡便行李就出發。

“許多人會認為一個女性去旅行很冒險，但我在沖繩旅行期間，很享受與每個接待我的沙發主聊天，聆聽他們的故事。”這樣的旅行方式，讓Valyn與當地人結交成朋友，了解當地的文化。

她說，一個女性獨自到國外當沙發客需要事先作好準備。“我先到網上的沙發客平台，了解沙發客給予沙發主的評價，再選擇評價正面的沙發主。在抵達沙發主的家後我會與他們合照，然後傳送給丈夫、家人和朋友，讓他們掌握我的行蹤。

“除了女沙發主，當地男沙發主也會接待女沙發客，那是因為他們認為女性沒有殺傷力。我相信，只要對人家好，人家自然也會對我好，因此我抱着隨遇而安的心態，敞開胸懷與沙發主交朋友。但防人之心也不可無，若發現對方另有企圖，也要懂得保護自己。”

無伴的旅行 享受更多自由

90天的沖繩之旅，Valyn坦言她遇到的陌生人很多都是好人。“我與當地人都很聊得來，或許是因為我只是一個過客，他們對我沒有防備心，什麼都可以聊。

“當我不帶着批判的心，願意放開胸懷與當地人交流時，我也自然的獲益良多。這趟旅程我遇到許多好人好事，以後若有沖繩人到我國旅行時，我也會熱情接待他們。”她覺得旅程的可貴不在於風景有多美，因為風景可能會在記憶裡消失。而當地人的點點滴滴卻能讓她銘記在心，因為那是他們一起創造的回憶。

她認為，兩個人一起旅行可以互相分享，一個人旅行則有比較多的自由，有伴和沒伴的旅行體驗很不一樣。當她還在沖繩旅途中，丈夫也曾抽空與她短聚。由於丈夫不曾嘗試獨自旅行，因此她鼓勵丈夫抽出數天時間獨自到東京旅行，體驗一個人旅行的樂趣。