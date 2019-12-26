勿將責任推給受害者 遭性侵不是你的錯

（吉隆坡訊）許多強暴、性侵或性騷擾事件發生後，不少人會把責任推去受害者身上，而有些不負責任的媒體，也會將焦點加註於受害者而不是加害者，因此，這些觀點需要被糾正。

輔導与諮商博士郭富美指出，不少父母認為，女性活在現代社會並不安全，每當在報章上看到強暴、性侵或性騷擾新聞都會力勸女兒夜晚不要出街，索性不要出門就更好，結果女兒“無辜”被禁足，有些只好乖乖聽話不出夜街。

她說，大部分的父母都會使用恐嚇性教育灌輸女兒，認為出夜街是危險的，這種教育方式，除了讓女兒產生恐懼，也會產生內疚感。一旦真的發生性侵事件，女兒就會內疚及自責，責怪自己的愚蠢及危機感薄弱等。

她舉出受害學員的心聲說，“我曾在街上被人性騷擾摸胸，當晚我一直自責，腦海裡不斷的問：為什麼我這麼笨不會防範？於是，感覺自己不再‘乾淨’，走不出陰影，但試問自己，為什麼身為受害者的我，卻還要責備自己呢？”

受害者無需自責感羞恥

她表示，其實，在性侵事件裡，受害者除了自嘆倒霉外，並不需要自責或感到羞恥。羞恥心也讓受害者選擇沉默或啞忍，只因認為一旦說出口就會被人責備。

“父母的確有義務提醒兒女在社會生活的危險性，但我們也必須探討加害者的心理世界：為何你要傷害對方？而不是發生性侵後只用嚴刑懲罰加害者。”

“有數據顯示，加害者的家庭及教育背景可能處於受虐的狀態，遭到性侵等事情的打擊，長大後就會用自己的力量傷害別人。另外，性教育並不可局限於女性，男性也需要接受性教育保護自己。”

她說，強暴事件的錯並不在於受害者，而受害者也需要表達被性侵的憤怒，加害者更必須為自己的行為道歉。此外，受害者不需在性侵事件裡否定自身價值，這一點必須牢記在心裡。

尊敬他人自主權

牽手非願有性關係

郭富美表示，男女都必須接受性教育，男性必須尊敬他人身體的自主權，即使配偶同意牽手，但也並不代表可以接吻或性行為，任何的性行為都必須得到對方的同意，這也稱為“尊敬”。

“‘尊敬’也是現代性教育所欠缺的，只要牽到對方的手，就表示可以和我發生性行為，其觀點極為錯誤。雖然女性喜歡被愛的感覺，但與對方發生性行為，是需要極大的信任及安全感，因此，男性必須聽得懂女性的信息，不要認為女性口中的‘不要’就是‘要’。”

“另外，在教育方面，男性的情緒表達也必須教育，男性一旦遇到不公平的事情都會透過憤怒與暴力表達，但社會都會較可接受此舉，相反地，女性一旦憤怒或使用暴力就會被針對或小題大作。”

學習反擊旁人“色眼”

她提到，在瑞典，男性若強暴女性，男性除了得到應有的法律刑罰，也必須接受心理輔導。在這心理輔導裡，輔導員會為加害者探討強暴事件原由，情緒上的失控是否可透過其它方法渲洩。因此，性教育也必須教會孩子正確渲洩憤怒。

“今天性教育課題是‘控制’，即使對方穿着單薄，也必須控制自己的性慾，將強暴事件的責任推卸受害者身上，其理由是必須被批判的。父母、教師、媒體等也必須為弱勢站出發聲，而不是用評論的角度責問受害者的粗心大意。”

“身材的自信雖然可以展現，但也必須看場合與地點，若面對旁人的‘色眼’也需要適當的反擊。”

多與善友來往

教孩子臨危反擊

郭富美提醒，世界仍是有夢想的地方，但父母需要教育孩子認清現實，區別好人與壞人。除了懂得與友善的人來往，也要懂得反擊加害你的人，但父母謹記不要只用恐嚇教育孩子，而是用提醒的方式。

“恐嚇會讓孩子在發生性侵的那一刻不知如何反應，因此，父母需教會孩子那一刻應冷靜，再記着對方相貌。其實，當加害者想要傷害對方，即可透過加害者的眼神確認，但是若用眼神怒瞪回加害者，表達‘你想怎樣？’，其眼神也表達‘我也不是好欺負的’，讓加害者知難而退。”

教女兒面對危機須凶狠

她說，大部分父母都會教女兒要斯文與溫柔，但卻忽略了，教女兒在面對危機時必須凶狠。她在此也分享了一個台灣的案例，某校園廁所發生偷窺事件，校方決定出海報警惕學生，海報裡寫着“小心！有偷窺者，上廁所請結伴而行”，但這海報並沒有採用，只因會讓學生恐慌，所以海報一改再改。

結果校方採用的海報寫着“偷窺者請小心！我們正嚴密監視你！”，其海報含義着“我們已盯着你（偷窺者），不要讓我逮到你。”這案例也讓我們明白，該受到對付的理應是加害者，而非受害者。

“因此，我也想看到大馬媒體的標題是‘變態狂（加害者）我們已準備如何對付你！’，而不是‘小心！某某區有變態狂！’類似標題。在性侵事件裡，加害者是需要被針對的。”

請問專家

曾被性侵 愛女扮男裝

◆問：我女兒曾被性侵，從此她就堅持把自己裝扮成男性，我該怎麼說服她恢復女兒身？

◆答：你女兒讓自己女扮男裝是因為相信，男性象徵於強壯才不會受傷害。

你除了向她解釋受害原因，最好帶她去見專業的輔導員，才有辦法讓她打開心結。