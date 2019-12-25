李添霖：全檳90華小董事會簽署 拒絕華小爪夷字單元











（檳城26日訊）檳威華校董事聯合會在聖誕節當天主辦全檳華團與華小三機構聯署大會“堅決反對政府在華小推行爪夷字單元暨捍衛華小董事會法定主權"”活動，當天出席者以舉手方式表決，一致通過檳州華團及華小三機構聯署大會3點聲明：

1：我國是一個多元民族、多元宗教、多元文化及多元語言的國家，民族之間的差異都能保持一定的敏感度，也基於這種因素，各族人民皆能互相了解、互相包容及和睦共處。

我們認同與尊重爪夷文是我國珍貴的歷史文化，但是這次爪夷字單元的課題，純粹是一個教育問題，無關種族對抗，更不是排斥爪夷文，而只是反對政府將爪夷字單元納入小四國文正課的措施。基於這個理由，我們堅決反對有關措施。

a ）華小生已學習三種語言，若再增加爪夷字單元，將增加學生的負擔與課業的壓力。

b）爪夷文與馬來文的學習沒有直接的關係，也無助於提升學生掌握馬來文。

c.）教育部最新指南的方式將會產生家長與家長或學校三機構之間的矛盾，嚴重傷害華小原有的優良傳統結構，最終導致華小變質。

d）一旦在華小四年級國文課爪夷字單元施行後，我們非常擔憂這缺口將是延續政策，不只五、六年級，甚至在中學也可能將爪夷字單元納入正課。

2：依據《1996 年教育法令》第 53 條文闡明，所有國民型華文小學必須設立董事會，成員包括贊助人、信託人、家長、校友和官委。 這也說明董事會不只是華小的合法管理機構，也是主導華小校務發展的全面性代表單位。

教育部在本月 20 日推出最新的《認識爪夷字單元執行指南》，讓四年級家長通過問卷方式以 51%多數來取決，但由家協開會做出最終的決定。 政府這種做法無視《1996 年教育法令》所賦予華小董事會的法定地位和管理權力，沒將董事會納為決策單位，嚴重邊緣化華小董事會。

有鑑於此，大會一致對教育部的最新修改的執行指南深表遺憾，以及極度的不滿，並堅決捍衛華小董事會的法定主權。

3.）呼籲檳州華團及華校三機構委派代表，踴躍出席董教總主辦的 1228 全國華團大會，讓全國的華團及華教人士團結一致，以和平的方式維護華教的權益。

逾400華團政黨人士力挺

當天活動獲得超過400名熱愛華教與政黨人士出席力挺，除了反對黨檳州馬華、檳州民政黨、檳州前進黨，以及各華團組織代表皆有派代表出席這項聯署大會。

檳威華校董事聯合會主席李添霖在大會上宣佈，本月初該會發出給全檳 90間華小董事會的拒絕爪夷文議決案表格，並在週二下午已經收到最後一間華小的表格，即得到全檳100%董事會的簽署。

他說，這除了給予檳威董聯會一個很大的鼓勵之外，也傳達了一個很明確的訊息，就是教育部應該撤除小四國文課本的爪夷字單元。

他聲稱，召開檳州華團及華小三機構聯署大會，是因為在小四國文課本納入爪夷字單元的事件上，教育部在本月 20日推出修訂版《認識爪夷字單元執行指南》，還是把華小董事會的決策權排斥在外，通過問卷方式讓4年級家長填寫，並以 51%多數來取決，惟賦予家協權力來做出最終決定。

他說，華小納入爪夷字單元的事件上，教育部很明顯是剝奪董事會的主權。 即使副教育部長一再澄清政府沒有邊緣化董事會，但是事實擺在眼前，再多的解釋掩蓋事實只會讓人更加反感。

“目前，我們所堅持的立場還是華小國文課本不應納入爪夷字單元，以及華小董事會必須列為決策權單位之一。

他說，雖然教育部在修訂版的執行指南只專注於四年級學生的推行方式，五年級及六年級自動繼續教學的條例已刪除，但是目前整個形勢都充滿了未知數，這也是讓我們感到擔憂的。

“教育部一直強調爪夷字單元在國文課本上只是介紹，不需學習，也不需考試，那麼政府就應該把明年小四國文課爪夷字單元撤除，就一勞永逸解除了華社的憂慮，問題也解決了。”

冀警採取行動禁極端言論

李添霖指出，首相敦馬哈迪日前發表董教總召開的1228 華團大會是“很華人”的言論，已經引起極端份子的各種的攻擊，希望警方能儘速採取行動禁止有心人發表極端的言論，否則將會引起種族之間的衝突。

他重申，董教總與各州董聯會為華教所做出的任何決定或提出的意見，從來沒有搞種族主義，也不存在極端的思維，一切都是以教育的角度出發，所以董總被標籤為種族主義，這對董聯會來說是非常不公平的一項指控。

許廷炎：捍衛母語教育權益

檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎指出，小四國文課本納入爪夷字單元的事件上，檳城華社只是純粹要捍衛自己母語教育的權益，並不是要與某一個政黨、種族或政治領袖搞對抗，希望政府領袖們能夠應該以開懷，甚至更大包容態度來正視與接受整個華社所反映出的問題。

他說，檳城華社在維護自己的民族教育上，絕對不會作出任何妥協，華社更希望目前國家的領導層，能夠包容心來接納多元教育、種族、文化及宗教的國家。

“教育部排除董事部，是對董事部的不尊重，這是不能被華社接受的，爪夷文單元不純粹只是教育問題，也是政治問題。”

他說，歷史淵源使然，華小教育成為了華教碩果儀存的最後一道防線，捍衛華小這最後一道底線成為華社的必然使命。 尤其最擔心的問題是，若開了先例，會破壞華校的制度，也違反馬來西亞民族教育自由的政策。

“今天感到遺憾，小四國文課本納入爪夷字單元已經變成了一個敏感性的課題，不過我們肯定會一致支持董教總處理這項課題上的立場，同時也會出席本月28日華團聯席會議。”

同時，他也提醒華社在此風波上，應該採取理智與克制的態度來處理有關風波，雖然距離明年新學年落實小四國文課本納入爪夷字單元還有10天的時間，但是希望政府與教育必須以民為本，聽取人民的意見，不要一意孤行強制或試圖通過各種不為華社所接受的方式或管道，改變華社維護母語教育完整性的任何企圖。

出席這項活動有檳州華人大會堂署理主席丹斯里陳坤海、拿督王國山、拿督陳來福、檳威華校董事聯合會會務顧問許海明、檳州馬華聯委會主席陳德欽、檳州民政黨主席胡棟強、檳州前進黨主席拿督黃家業。

彭忠良：師範學院授課令人擔憂

教總調查研究及資訊主任彭忠良指出，目前教育部已經在師範學院，落實修讀馬來文教學的學生必須學習15個星期爪夷文課程，未來在華小執教的馬來文教師是否也必須能夠掌握爪夷文，才能夠為四年級至六年級馬來文教學，的確是令人感到擔憂。

他說，目前教育部在師範學院已經制定這項爪夷文培訓課程，若華社不及時去遏止，未來將會讓華小特徵逐步變質。

他指出，華社並沒有反對爪夷文，華社是反對把爪夷文納入華小馬來文課程綱要，而且這個缺口絕對不能被打開。“況且，認識爪夷文對學生提升馬來文學術水平有什麼幫助嗎？”

他強調，華小董事部的決策權力，絕對不容許被邊緣化，否則華社未來維護華小將會更加艱辛，因此華社必須提高警惕。

許文思：華小受國家憲法保障

董教總法律顧問許文思律師指出，華小的地位已經受到國家憲法的保障，因此沒有任何人可以通過法庭來挑戰華小的合法性地位。

他說，在1996年教育法令下，華小的地位已經在法令下清楚闡明，因此華社在爪夷文課題上是合情、合理、合法捍衛母語教育地位。