已繳朝聖或非穆宗教離境稅 國會通過可申請2次退款

（檳城25日訊）升旗山區國會議員黃漢偉指出，最近國會已經通過，凡是以朝聖或非穆斯林宗教目的旅行的遊客，一生可索取2次繳付離境稅後的所得稅退款。

他指出，東盟國家的離境稅，經濟艙為8令吉，非經濟艙則為50令吉，至於非東盟國家的離境稅，經濟艙為20令吉，非經濟艙為150令吉。

他強調，上述這項措施已經在最近國會通過與生效，儘管所得稅退款數額不多，但是已經體現出聯邦政府在憲法平等對待各族宗教信仰。

黃漢偉今日出席馬來西亞佛教總會2019年慈善佈施大會活動儀式致詞時說，聯邦政府也為非穆斯林公務員提供享有7天的“朝聖”有薪年假，這意味著7天的無記錄宗教假期已經讓非穆斯林公務員，也能像穆斯林公務員到麥加朝聖般，履行本身的宗教朝敬活動。

YADIM僅向穆學生宣教

另外，他說，昨天教育部也已經作出澄清，大馬伊斯蘭宣教基金會（YADIM）是否能夠在各源流學校進行宣教，還要獲得有關學校機構的批准，同時也僅限於自願參與活動的穆斯林學生。

他說，有關宣教活動，並沒有涉及非穆斯林學生、國民型華小、淡米爾小學或教會學校。

他聲稱，我國憲法已經闡明，凡是18歲以下的小孩宗教信仰，必須跟隨著孩子雙親的信仰，因此大馬伊斯蘭宣教基金會不能夠向18歲以下非穆斯林的學生進行宣教。

“無論如何，聯邦政府將會依據憲法的保障下，繼續捍衛非穆斯林宗教信仰自由的權力。”

同時，黃漢偉國會議員也在活動上宣佈撥出2萬令吉作為馬來西亞佛教總會活動基金。

黃建業：佛教四重恩里

2019年馬來西亞佛教總會慈善布施大會共有1100名長者受惠！

籌委會副主席黃建業致詞時說，過去東方的傳統思想，烏鴉反哺，養兒防老之精神已漸漸被遺忘了，因此身為佛教徒卻更要發揮這種精神，因為佛教的四重恩里，排行第一的就是父母恩，所以孝養父母是佛教徒應有的職責。

他聲稱，如今社會的進步，醫學的發達，人的壽命也跟著延長。 許多國家都面臨人口老化的問題，而且由於生活水平的不斷提高，年輕人為了達到生活素質，往往忽略了家裡的老人，國此許多長者將面對老來無依無靠的窘境。

他說，如果能將上述這項美德發揚光大，人口老化絕對不是問題，所以佛陀教育應加以推廣，以達到社會的安寧，家庭的和諧。

馬來西亞佛教總會副會長開寧法師致詞說，布施結緣未必一定要使用到金錢，凡是說好話、行好事同樣也是一種布施。

籌委會總務凈戒法師致詞時說，馬佛總籌劃的敬老千人大布施活動，每年都約有一千一百位老人家受惠。

他說，這實際上不只是馬佛總對長者們的關懷，還有檳州政府，北馬區多間佛教團體及商家所給予支助共襄盛舉。

他指出，今年為長者們準備的感思物，包括了檳州政府的撥款、各個商家食物及日常用品的贊助。另外，今年還有來自洪福寺文健長老與信眾們額外分發紅包予長者們。