趁游客拍照搶手袋 捕3秘魯人起8萬財物





（八打靈再也24日訊）3名秘魯男女非法潛入我國後“大偷特偷”，專在布城及隆市地區搶走各國旅客的隨身手提袋或行李箱等，布城警方在接獲投報後展開調查，成功在上周於隆市及蒲種地區將3人一網打盡，並起獲8萬令吉的財物。

布城警區主任羅斯里助理總監說，警方是在本月4日下午3時15分左右，接獲一名中國籍婦女（51歲）投報，指她在布城粉紅清真寺前拍照時，把手提袋放在身旁的地上，不料轉眼間欲拿手提袋時，才驚見1名男子已將她的手提袋拿走。

他表示，婦女馬上追上前但仍無法捉住匪徒，因此蒙受逾2萬令吉的損失，被盜的財物包括2部手機、3300人民幣（約1800令吉）、貴重飾品及護照等重要文件。

他提到，警方在接獲投報後展開調查，並在本月11及15日，於隆市十五碑友乃迪花園及雪州蒲種地區展開2項逮捕行動，先後逮捕上述3名秘魯男女，起獲1輛豐田轎車、11個手提袋、13個皮包、6枚手表、1台相機、金飾、玉石及各國貨幣等，總值約8萬令吉。

他補充，警方調查顯示，3名嫌犯年齡介於35至41歲之間，是一夥拉丁盜竊匪黨的成員，通常是在隆市及布城等旅游區幹案，專搶奪旅客的財物，特別是中國旅客。

“警方調查也顯示，3名嫌犯的護照雖印有他們在上個月19日入境我國，但警方向移民局查證後證實，有關該蓋章都是偽造的，因此，不排除他們是非法入境我國。”

“警方相信隨著3人的落網，可偵破約15宗發生在布城及4宗發生在金馬地區的罪案。”

羅斯里提到，警方預料會在後天將3人提控上庭，並援引刑事法典第379（偷竊）條文及1959/63移民法令第6（3）條文提控他們。