5款化妝品有毒 衛生總監促勿用









（布城24日訊）衛生總監諾希山披露，衛生部國家醫藥監管組（NPRA）發現，在市面上有5款化妝品含有毒成分，民眾受促不要購買及立即停止使用相關產品；若發現身體不適或出現藥物不良反應，也需馬上尋求治療。

他發文告說，這5款化妝品分別是Natural Plant Skin Refining Moisturizer Cream（含霉康唑，Miconazole）、Sparkle Moon Night Cream（含水銀及倍他米松17-戊酸酯，Betamethasone 17-Valerate）、V3 Premier Beauty Facial Night Cream（含苯二酚，Hydroquinone）、Brilliant Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner（含苯二酚）及Brilliant Skin Essentials Rejuvenating Facial Cream（含苯二酚及維甲酸，Tretinoin）。

文告說明，醫藥監管組高級主任已取消上述產品的銷售許可，相關產品如今不允許在馬來西亞銷售。

他要提醒，含霉康唑、倍他米松戊酸酯、苯二酚及維甲酸的產品都須向藥劑監管機構註冊，只有在專業衛生的諮詢下方可使用。

文告強調，在沒專業衛生咨詢下使用含上述成分的產品，或可導致副作用，如無節制使用霉康唑，會提高抗藥性風險，以致影嚮日後進行治療時的效果；苯二酚會導致皮膚發紅、不適、變色、過敏、抑制色素沉澱過程，降低皮膚免受有害紫外線傷害的能力，及增加皮膚癌的風險。

諾希山說明，維甲酸在沒專業監管下使用，可造成皮膚發紅、不適、催淚、脫皮及對太陽照射極敏感；而水銀成份除會引起紅疹、發炎和產生皮膚變化，也會危害人體的健康，因水銀會被吸入體內，造成腎臟及神經系統受損，更對幼兒的頭腦發育帶來破壞。

他籲請上述化妝品的銷售商及分銷商將有關產品下架，否則將違反1984年毒品及化妝品管制條規，個人初犯成可被罰款不超過2萬5000令吉或不超過3年監禁或兩者兼施，重犯可被罰款不超過5萬令吉或不超過5年監禁或兩者兼施；公司初犯則可被判不超過5萬令吉罰款，重犯可判不超過10萬令吉罰款。

民眾若對任何化妝品有所疑問，也可瀏覽網站http://www.npra.gov.my ，或在穀歌playstore下載 NPRA product status應用程式查詢。（TKM）