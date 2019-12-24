米都拉曼義賣遭取締 納吉抨希盟政府無情

（吉隆坡24日訊）前首相拿督斯里納吉說，拉曼大學學院在亞羅士打的義賣活動遭取締及物品被充公的事件，顯示出希盟政府非常無情，其做法將遭到人民審判，並質問：“行動黨這行為算什麼？”

納吉是在其臉書分享一則《星報》的報道，標題為“拉曼大學學院義賣籌款，遭亞羅士打市政廳取締”。

納吉貼文說，當拉曼大學學院的政府撥款減少，而民眾主動捐贈物品給義賣會，來幫助拉曼籌集資金，卻遭希盟政府的干擾。因行動黨反對馬華，財政部長（林冠英）將對拉曼的年度撥款從每年3000萬令吉減少到100萬令吉，這意味拉曼2萬8000名學生中，現在每人每天只獲9.78仙。

他強調，當民眾挺身而出捐贈食品和物品來幫助拉曼籌集資金，希盟政府卻故意去制造麻煩。

納吉聲稱，拉曼大學學院一直提供可負擔教育，有約20萬國人受惠，包括數位希盟領袖，而且拉曼大學學院不僅是為華社服務。

他說，你知道嗎？該校有500名巫裔講師和職員，數以萬計巫裔在此接受教育，甚至包括第七任首相的孫子也在拉曼就讀。

他續說，受惠於拉曼的希盟領袖包括了原產業部長郭素沁、農業與農基工業部長拿督沙拉胡丁及檳州首席部長曹觀友。

他非議，財長以政治與教育需分離為理由，而將4000萬令吉撥款交給只有1萬令吉資產的最小型校友會，即拉曼大學學院校友總會。“財長聲稱停止撥款給拉曼，是因為不希望拉曼大學學院與政治掛鉤，但對方卻將4000萬令吉撥款交給也是馬華黨員組成的校友會。”“我們的財長真是舌燦蓮花呀！”

12月20日，由馬華號召的“與拉曼同在”義賣會，在亞羅士打新邦瓜拉巴剎小販中心外舉行，詎料卻遭亞羅士打市政廳執法員充公取走部分義賣品。

當時馬華亞羅士打區會婦女組主席陳玉笑和馬青區團長彭冠裕等人，曾嘗試與執法員斡旋，希望對方勿取走熱心人士和商家所報效的義賣品但不果。現場的義賣品多數是熱心人士和商家所報效，包括香蕉餅、糕點、茶葉蛋、甜品、面包、孔雀魚、娃娃及耳環飾品等。執法員離開後，義賣會負責人選擇繼續但卻縮小規模。最終義賣會為拉曼大學學院籌獲2500令吉。（TKM）