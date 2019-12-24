警油棕園駁火破綁案 殲2匪救肉票

（新山24日訊）41歲本地華裔塑料廠商人出門吃早餐時被綁匪擄走，綁匪向家屬要求索取1000萬新元（約3000萬令吉）的贖金價碼。警方根據掌握到的情報，相信綁匪無論有沒有收到贖金都會撕票，因此決定提早行動，救出肉票。

昨晚，警方在豐盛港與至少有4人的華裔悍匪展開兩輪駁火，最終殲滅其中2名匪徒，成功救出肉票，目前正致力追查其餘在逃嫌犯。

柔佛州副總警長拿督沙菲益今日召開記者會公布案件詳情時，形容這個綁匪團夥為悍匪，警方將繼續進一步調查工作，以瓦解這個匪黨。

匪徒索贖金3000萬元

他指出，警方於昨日晚上8時30分左右先確認綁匪和肉票在豐盛港一油棕園，當警隊靠近綁匪的車輛時，綁匪一發現有警員即率先開鎗，其中一名警員被射中3鎗，導致左右腿中彈受傷，幸另一鎗被警員的腰帶阻擋，沒傷及要害。

逃跑時圖殺肉票滅口

接著，綁匪邊往油棕園深處逃跑邊開鎗，其中一鎗更是瞄準肉票，射中其背部，所幸兩名傷者都及時送院救治，目前情況穩定。

沙菲益說，警方過後在凌晨2時發現藏匿在豐盛港油棕園的其中2名綁匪，當時匪徒再一次向警方開鎗，警方也予以還擊，最終殲滅2名分別39歲和52歲的匪徒。

經過警方初步調查，這2名匪徒都有搶劫和偷竊等5項犯罪紀錄。

他指出，在油棕園的綁匪團夥相信有五六人，警方正在追查其餘涉案者的下落。

要求以新元付贖金

這次的綁架案，贖金尚未交出給綁匪前，警方就成功救出肉票。

至於綁匪為何要求贖金以新幣支付，沙菲益猜測，或許是基於新加坡仍有發行1000元和1萬元的大額紙幣，相較於最高額紙幣只有100令吉的馬幣更容易運送。

他也認為，儘管有警員在緝拿綁匪的過程中受傷，但警方成功救出肉票，殲滅其中2名匪徒和贖金未交到綁匪手中的成果依然斐然。

出席這項記者會的包括武吉阿曼刑事調查局（有組織犯罪調查）助理主任阿茲曼，柔州刑事罪案調查組副主任胡傳發（譯音）。

匪黨專幹綁架案

沙菲益指出，該綁匪團夥沒有涉及黑幫成分，是個專司綁票的匪黨，今年頭也曾策劃一宗綁架案，當時警方也有成功將肉票救出，並將部分涉案匪徒逮捕歸案及提控上法庭。他說，警方這次的圍捕行動，原本計劃將綁匪活捉歸案，不料對方率先開火，警方只能還擊。

他指出，被綁商人是於本月17日早上8時45分左右，抵達用早餐地點時被擄走。綁匪團夥當時出動4人綁架，其中兩人還亮出鎗械，並在綁走商人後致電其家屬索要高額贖金，家屬在案發當日就報警。他透露，綁匪自綁架商人後的一星期中，多次帶著肉票轉移地點，間中也有到外州藏匿；在這過程中，肉票一直都被蒙著眼睛，直到昨晚才重見光明，見到綁匪模樣。