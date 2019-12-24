不容試圖復辟共產主義 千人出席國家鬥士集會











（吉隆坡24日訊）約有1000名來自11個退休警官協會及非政府組織，今早聚集在默布草場出席由退休高級警官協會（RESPA）舉辦的國家鬥士集會活動。

有關集會從早上9時開始至中午12時結束，集會是在和平的情況下進行，出席者包括兩名前全國總警長敦韓聶夫奧瑪及慕沙哈山等等。

參與集會的11個協會尚包括退休高級警官協會（RESPA）、退休VAT 69突擊隊協會、前警察特別行動部隊協會、大馬退休警察協會、馬六甲退休警察協會、柔佛退休警察協會、大馬前警察協會、Skuad 72協會、大馬警察Skuad 69協會、森林警察第7營地協會及警察精英部隊F 部隊（F-Team）協會。

RESPA主席丹斯里莫哈末依斯邁在集會結束後召開記者會表示，集會主要目的是極力反對任何試圖在我國複辟共產主義意圖的活動，並抨擊本月1日在加影及上個月29日在雪邦所舉辦的《合艾和平協議》簽署30周年紀念活動。

2任前警察一哥與會

他聲稱，依據1989年合艾和平協議，政府願意接納所有前馬共成員回國，並承認他們是大馬公民，但條件是這些前馬共分子須放下武器，且宣誓效忠予君王及國家，然而《合艾和平協議》簽署30周年紀念聚會卻已違反了協議。

他提到，該協會連同其他退休警官協會及組織嚴厲看待《合艾和平協議》簽署30周年紀念聚會一事。

“這也包括了近期在我國發生的數宗事件，包括倒掛國旗、篡改國旗紅白條紋顏色成為藍白顏色及國旗14個星角被改成5個星角，這一切都不是巧合。”

“我們希望警方及有關單位仔細調查此案件，《合艾和平協議》簽署30周年紀念聚會的主辦方的道歉不應輕易被接受。”

此外，敦韓聶夫奧瑪相信，現有的300餘名前馬共分子企圖在我國複興馬共主義，他會與那些有意複興馬共主義的人抗爭到底。

“我的3名姪兒就是死在前馬共總書記陳平的支持者手中，這仇令我至今難忘。”