不是追債 動機未明 住宅6車遭被潑紅漆









(古來24日訊）3戶人家停放在休閑公園停車場的6輛轎車今早被發現被人潑紅漆，車主不解對方動機，深感無奈。

這起事件發生在柔佛古來可可苑7路住宅前的停車場，一名車主於今早6時許準備駕車上班時，發現自己停放在停車場（即家居前端）的轎車大鏡，遭人潑紅漆。

由於近幾個月來，該區也多次發生垃圾桶被有心人推倒的事件，當地居民不解肇事者是無聊惡作劇還是存心搗蛋，希望對方停止再滋事，同時要求警方加強該區的巡邏。

居民曾先生指出，經檢查後，他們發現被潑紅漆的，包括子女的3輛轎車，及附近兩名鄰居的3輛轎車。

慶幸的是，肇事者潑的是易於清洗的水漆，其中5輛潑到大鏡，另一輛則被潑到後鏡。

他表示，不明白轎車被潑的原因，但排除有人舉債的可能性，並認為若是大耳隆追債，追債必會寫大字報，而不僅僅是潑漆。

他透露，其實近幾個月來，該區一帶已多次發生垃圾桶被推倒的事件，直到上個月月中，他於晚上11時許，聽見垃圾桶被推倒的聲音，連忙外出視察而發現一輛摩多速離開後，推垃圾桶事件才暫告停止。

“我們已經就轎車被潑漆事件向古來警方投報，警方說將向裝有閉路電視的居民索取畫面，以展開進一步調查。”

他希望類似的事件不會再發生，並呼籲警方強加該區一帶的巡邏。