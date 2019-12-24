“大馬小C羅”拜訪大年老街場 大贊特殊小食坊









（雙溪大年24日訊）“大馬小C羅”覃祥宗趁著4天的聖誕佳節假期，拜訪雙溪大年老街場Calvyn's Deli“特殊小食坊”，並與表哥鄭旐亓、堂姑覃雪妮及堂姑丈鄭華慶相見歡。

擁有“大馬小C羅”之稱的覃祥宗（24歲），剛剛加盟吉打州足球隊，他從上個月27日參與集訓後，今天開始獲得4天假期。

他今早在友人盧捷奇（Jackie）陪同下前來Calvyn's Deli“特殊小食坊”，獲得店主鄭旐亓（Calvyn）等熱情款待；祥宗自小在日本長大，不過，對於特殊小食坊的食物及飲料很是欣賞。

覃祥宗的父親拿督斯里覃遠東與鄭旐亓的母親覃雪妮為堂兄妹，他之前曾經陪同父親一起到雙溪大年，與堂姑丈家人及好友見面。

從小在日本長大

今天陪同接待者包括鄭旐亓的夥伴鍾翰祥，及覃祥宗父親的好友張仁玉及曾偉忠夫婦。

覃祥宗受訪時謙虛地指出，由於從小在日本長大華語講得不是很流利，所以有時需要好友盧捷奇代為翻譯，不過，他全程與鄭旐亓等都用華語交流。

向來好學的鄭旐亓初次與覃祥宗見面時，嘗試以日語與這位表弟交流，他流利的問候語，獲得祥宗的讚揚。

Calvyn's Deli“特殊小食坊”是由鄭慶華（54歲）為自小有學習障礙的兒子鄭旐亓（25歲）所設立，鄭旐亓是合格烘培師，該小食坊同時聘請數名特殊兒為助理，創業之餘也給予特殊兒就業機會。