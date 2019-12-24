麵粉袋口繩索當牛油刷 孟加里麵包老店遭勒令關閉















(檳城24日訊)麵包烘焙實習生拆下用來綑綁麵粉袋口的繩索後，纏繞成團當牛油刷子來塗抹烤盤，導致柑仔園路的孟加里麵包老字號，遭檳島市政廳勒令關閉，以重整烘焙環境。

檳島市政廳環境衛生及執照組今早10時，一連突擊島上兩家孟加里面包老字號麵包店，包括柑仔園的Patchee Bakery和調和路的Maliia Bakery。

官員上門Patchee Bakery時，發現烘焙室實習生以塑膠繩纏繞成團，沾上牛油後再塗抹在烤盤上。過後執法官也在食料儲藏室搜出一包“塑膠團”，該儲藏室非常骯髒。

業者解釋有為該名實習生準備刷子，惟對方棄而不用，但執法官不接受其解釋，認為這種行為極易讓麵包混入纖維。而且官員也在該烘焙房搜出老鼠糞，因此勒令對方關店重整。

至於調和路MALIIA BAKERY的員工因沒戴頭套與手套，加上有老鼠與壁虎屍體及老鼠糞，所以也被勒令停業整理衛生。

官員也指該店的鋁製卷門底部已腐朽，讓老鼠能輕易的門隙潛入。

該店在2014年11月時，曾因“黑狗偷吃，白狗當災” 而無辜被當局勒令關店，負責人過後還招開記者會澄清。

檳島市政廳公共衛生及執照組主任芭娃妮指出，業者因違反1991年檳島市政廳食物處理條例第38（1），而被勒令關閉14天，至明年1月6日。若業者在3天內能清理完畢可通知官員上門檢查，一旦合格就能重新營業。

他在檳市廳執照組高級官員吳永春陪同下對記者說，當局在今年11月1日獲得執法權限後至今已展開5次行動，其中有13家店鋪因觸犯衛生條例被勒令關閉。