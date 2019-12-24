水利局裝置攔物柵 20天阻約100公斤南眉河垃圾

（大山腳24日訊）南眉河垃圾氾濫，水利灌溉局為了阻攔上遊的垃圾繼續往下飄流，於12月初在珍珠市居協會所旁的河道上方，裝置了30米長的攔物柵（Log Boom），大約20天後竟攔下約80至100公斤的浮面垃圾！

威中水利灌溉局工程師莫哈末納沙侖指出，這個攔物柵主要是攔截浮在水面上的各種垃圾，包括寶特瓶、塑料瓶等，以免過多的垃圾飄流至柔府河，要清理河道時造成極大困難。

他透露，這個攔物柵預計能承擔10噸的重力，包括垃圾與水壓。此外，該局也正在雙溪南眉河的峇卡阿浪渠道裝置“垃圾口袋” （rubbish pocket），阻止垃圾流入河內，同時充許水流通行，工程預計明年1月初竣工。

“南眉河攔物柵及垃圾口袋的裝置計劃，共耗資10萬令吉。這些垃圾都是附近居民造成，或有人把垃圾運來此處丟棄所致，還有人把黑油倒入河里，造成污染。”

他指出，水利灌溉局曾在武吉敏惹的柔府河上裝置攔物柵，但是上遊流下的龐大垃圾量，造成極大阻力而一再損壞了攔物柵，該局前後共維修了3次，仍於事無補，加上高昂的維修費，該局決意在垃圾流入河里前，做好源頭把關的工作。

納沙侖今早陪同巴當拉浪州議員章瑛前往巡視攔物柵裝置處後，向媒體發表談話。河上浮現許多寶特瓶、塑料盒、泡沫箱子等。

章瑛呼吁市民在家進行垃圾源頭分類，將可再循環的塑料物品送往資源回收中心，或每週六把物品放在屋外，威省市政廳的垃圾車會來回收。

“如果大部分人都能做到垃圾源頭分類，州政府便能省下不少開銷及資源。我也希望市政廳加強資源回收與垃圾源頭分類的宣導工作，各區的鄉管會、居協及睦鄰原則計劃中心也要積極參與。”

她認為，政府應該在這方面給於市民更多獎掖，例如在印尼，市民可以再循環物品換取電影戲票。如今全球已面對環境危機，再不挽救這個地球，氣候會變得更糟。

威省市議員陳潤輝指出，根據威省市政廳的數據，2018年威省區的固體廢料高達逾47邁噸，而今年截至11月份，送往浮羅布隆土埋場及安邦惹惹垃圾轉運站的垃圾量，卻已達逾50萬噸！

他說，處理垃圾的平均成本是每噸130至150令吉，包括收拾、運輸及處理費。因此，他呼吁市民做好垃圾處理，不要隨手丟棄垃圾，以免造成環境問題，及增加市廳垃圾處理費的開銷。