光明策劃檳迎春廟會推介 吃湯圓感受新春氣息













（北海24日訊）由 Carlsberg贊助、《光明日報》與《星洲日報》策劃的第15屆檳城迎春廟會，週日晚在冬至團圓的節慶氣氛中舉行推介禮，讓大家預先感染新春氣息！

在光明日報和星洲日報聯辦下，北海斗母宮配合創宮50週年紀念系列活動而主辦《冬至搓湯圓展示及品嚐會》，在該宮的九皇信仰文化樓一樓廣場熱烈舉行，節慶氣氛濃郁。

參與協辦單位有：北馬洪氏宗祠燉煌堂、威省李氏宗祠、威省林氏西河堂、威省北海江夏堂黃氏宗祠、威省陳氏潁川堂、北馬孫氏宗祠樂安堂、威省王氏太原堂、北海海南會館、威北甲拋峇底斗母宮、高拉吉地斗母宮、雙溪大年聚理斗母宮及瓜拉庇勞西天宮九皇大帝及北海海南會館，陣容強大，為近年來難得一見的冬至慶典活動。

當晚儀式先進行廟會推介禮，大會主持人是著名歌手兼夫妻檔蕭靖淞和毛依賢，開場先為大家呈現動听的賀歲歌《福氣臨門屬于你》和《財神到》，與大家一同啟動廟會倒數的計時模式，共同迎接鼠年的到來。

湯圓展示和品嘗會過后正式開始，大會主席洪振鑫指出，冬至稱為冬節，乃是涵蓋自然與人文兩大內涵，也是華族民間的傳統節目，所以古人稱之“小年”。

他說，我國依然保有完整及承傳傳統習俗，而北海斗母宮不僅是北海人的信仰殿堂，更是大家所熟悉的社區活動中心點。

13單位參與賀冬至

當天參與的13個姓氏宗祠和團體單位，在下午5時左右已做好准備，運用各色的糯米團和天然食材配料，搓出不同口感的湯圓，甚至堆聚成文字，祝賀各界冬至快樂、合家平安。

出席嘉賓有馬來西亞皇帽集團北馬區高級銷售經理林榮華、北馬促銷策劃經理李稼穎、威省區經理張宗維、吉州經理李志勤、北海斗母宮主席拿督許遠達、光明日報總經理謝進鏵、副總經黃喜光、副總經理鄭永明及星洲日報檳吉坡區高級經理潘友平，大家為廟會推介禮主持開幕。

1月11日檳城迎春廟會 北海斗母宮熱鬧登場

第15屆檳城迎春廟會的主題為《雙飲雙贏、鼠年興旺》，由 Carlsberg馬來西亞皇帽集團贊助、光明日報、星洲日報、北海斗母宮聯辦、甲拋峇底華人体育會協辦，于明年1月11日（星期六）傍晚6時至晚上11時，在北海斗母宮熱鬧登場，節目包羅万象，備有民俗文化表演，精心策划，表演好看活動好玩，勢必讓大家盡興而歸。

2006年開始，《光明日報》及《星洲日報》在檳城中路報社廣場，策劃主辦廟會，與讀者及民眾迎春共樂。2011年第六屆檳城廟會，受邀移師跨海來到北海斗母宮舉行；2020，這項廟會活動進入第15個年頭。

北海斗母宮主席拿督許遠達表示，廟會連續第10年在北海斗母宮舉行，2020為北海斗母宮創宮50週年金禧紀念，欣逢其盛，意義深重。

北海斗母宮創宮50週年

馬來西亞皇Carlsberg帽集團北馬區高級經理林榮華說，從2009年第三屆廟會開始，馬來西亞Carlsberg集團，已經連續第11年贊助廟會活動，顯示馬來西亞 Carlsberg集團回饋社會，對推廣及維護文化活動不遺餘力。

他說：Carlsberg會將充滿喜慶的《雙飲雙贏》新春推介禮納入廟會舉行推展，美酒佳釀，美味小食，款待參與其盛的北馬區的商業夥伴、媒體及客戶，共享一場視覺、聽覺及味覺的盛宴。

光明日報總經理謝進鏵表示：《光明日報》及《星洲日報》及北海斗母宮聯辦的廟會，這麼多年來努力經營，已經成功打造鮮明的活動品牌，遠近馳名。

他說，明年1月11日舉行的《雙飲雙贏、鼠年興旺》第15屆迎春廟會，將會繼續推出豐富多彩的節目，希望屆時各界記得來逛廟會，同歡共慶。