登宗教司局：可口頭祝賀 “穆禁參與非穆宗教節慶”

（瓜拉登嘉樓23日訊）登嘉樓州穆斯林嚴禁參與非穆斯林宗教慶典活動。

不過，穆斯林可以口頭祝賀非穆斯林，只是不能參與他們任何形式的宗教慶典，例如聖誕節及屠妖節。

登州宗教司局（Jabatan Mufti）在本月19日發布公函，列明穆斯林在非穆斯林慶祝佳節及祝賀的條規。

這封以登州宗教司拿督祖基菲里名義發出的公函指登州穆斯林裁決理事會（Fatwa）在今年3月14日會議上議決，穆斯林涉及任何與非穆斯林信仰有關的活動，都是被禁止的，否則就被視為認同其他宗教的地位與伊斯蘭教平等。

穆打扮成聖誕老人也禁

為此，登州宗教司局認為穆斯林被禁以任何形式慶祝非穆斯林的宗教節慶，因為涉及宗教事項，不過可以祝賀對方。

“穆斯林穿著有關節慶的服裝，例如打扮成聖誕老人也是被禁止的。”

另一方面，登州福利、婦女及家庭發展及國民團結委員會主席哈納菲末接受星洲日報的電訪時強調，登州宗教司的公函是針對穆斯林，他們不允許參與非穆斯林的宗教慶典。

可參加與宗教無關慶典

“不過，穆斯林可以參與和宗教無關的慶典，例如華人新年及中秋節。”

同時，他強調，登州非穆斯林依然可以自由地慶祝各自的宗教慶典，那是我國憲法賦予他們的權利，無需擔心受到阻擾。

他說，今天巡視選區朱蓋，許多非穆斯林詢問他有關此事，他做出解釋後，他們才明白整件事。

“登州宗教司不允許穆斯林參與非穆斯林宗教有關的慶典活動，並不是禁止非穆斯林慶祝他們的宗教慶典活動。”

哈納菲末說，穆斯林被禁參與非穆斯林宗教活動，因為這違反伊斯蘭教規，這是非穆斯林應該要明白的事情。

他說，有些人趁機把此事炒作成課題，試圖煽動人民的情緒，引發種族沖突，令他深感遺憾。

此外，登州大臣非穆斯林事務特別官巴拉占德蘭受詢時指出，登州宗教司證實有關公函由登州宗教司祖基菲里發出，主要是針對穆斯林，禁止他們參加非穆斯林的宗教活動。

“這是伊斯蘭教的條規，我們應該給予尊重，沒有必要制造族群對立，破壞種族和諧。”

他說，雖然穆斯林被禁參與非穆斯林的宗教活動，不過他們可以祝賀非穆斯林，也可以參與其他有關文化的活動，從活動中促進國民團結。