阿茲拉聲明預示或有謀殺原因 總檢長探討重開檔調查蒙女案

（吉隆坡24日訊）總檢察長湯米湯姆斯將會探討重新開檔調查前首相拿督斯里納吉涉嫌謀殺蒙古女郎阿旦都雅的命案，因為受害人的父親表示希望新政府能找到正義。

湯米湯姆斯上周五接受彭博社訪問時表示：“每個人都知道，僅僅將他們兩個人當成罪魁禍首是沒有道理的。所以，我們知道這故事並不完整。”

他表示，法庭在缺乏動機之下判處這兩名被告死刑，而被控謀殺蒙古女郎阿旦都雅罪名成立而被判死刑的前特警阿茲拉最近的聲明預示實際上可能有謀殺的原因。

“警方需要進行更多調查，我們將會進行探討。”

湯米湯姆斯是在詢及他會否重新開檔調查這宗案件一事，這麼回應。

阿茲拉近期簽署法定宣誓書，指控納吉指使他殺害阿旦都雅。不過，納吉日前已在清真寺發毒誓，否認自己做過，也從未見過死者。

阿旦都雅的父親沙里布坦言，隨著前特警阿茲拉揭露，接獲前首相納吉指示殺害阿旦都雅，將讓大馬有機會洗脫污名。

警方於2006年11月7日在沙亞南本查阿南達錫梳邦水壩地區發現阿旦都雅的殘骸；較後分別扣留納吉的親信阿都拉薩、特警阿茲拉哈里、西魯阿茲哈及女警羅哈妮查一巡伍長協助調查。

法官於2008年10月31日裁決阿都拉薩表罪不成立，當庭釋放；兩名特警阿茲拉與西魯則被判表罪成立，他們選擇在證人欄內自辯。

法庭是於2009年4月9日裁決阿茲拉和西魯謀殺阿旦都雅罪名成立，判處絞刑。