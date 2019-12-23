賴彩雲掌香港亞視 邀林文龍任副總裁

（香港23日訊）亞洲電視控股宣布，滿星雲集團創辦人拿督斯里賴彩雲已獲委任為非執行董事兼該公司的聯席主席，並從12月20日起正式生效。

據《明報》報導，賴彩雲今日出席《2019亞洲小姐總決賽》記者會時，也在現場宣布，由藝人林文龍出任亞視副總裁一職。她也頒發員工證予林文龍。

林文龍在記者會上提到，他希望借由其30年演藝經驗和知識，用謙卑之心，帶領團隊制作出具質素好的作品，不辜負香港觀眾的期望。

他也說，他是經審慎考慮後才答應出任受薪要員，並從明年1月正式上班。

談到此次是否獲重金禮聘時，他笑指，賴總（賴彩雲）不會刻薄員工及朋友，他確實為了這份工作而推掉所有幕前工作，而且一年12個月都會上班報到，絕對是一個沉重的新挑戰。

林文龍也一口拒絕邀請太太郭可盈重出江湖，並爆料說，女兒在家中權力很大，必定不會批準這個要求。

談到亞視之前大幅裁員，資金恐成疑問，林文龍解釋，亞視歷史悠久，近幾年運作有點空洞，但目前財政健全，他入職後會進行架構重整，並自組新班底，希望以務實做事，打造好的作品帶信廣大的公眾，到時便不愁沒廣告支持。

記者追問他會否優先考慮錄用遭無線裁退的員工時？林文龍回應說，總之歡迎所有志同道合者與他聯系。

“我對劇本要求很高，希望有完整劇本才會開拍新作品，摒除以往臨時想橋段的做法，故目前不會妄顧自大講出實力有幾雄厚及制作量。”

擔任非執行董事兼該公司的聯席主席的賴彩雲是大馬知名商人，她在今年5月8日被控2項違反1993年直銷及反金字塔計劃法令的罪名，惟她否認有罪。