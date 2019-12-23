大馬華裔女制作人監制 紀錄短片入圍奧斯卡

（吉隆坡23日訊）由兩位大馬華裔女制作人鄧寶絲(Teng Poh Si）及Cheyenne Tan監制的28分鐘紀錄片《St. Louis Superman》，成功入圍第92屆奧斯卡“最佳紀錄短片”，讓她們得以首度踏入奧斯卡殿堂並深感榮幸。第92屆奧斯卡頒獎典禮將於2020年2月9日在好萊塢杜比劇院舉行。

鄧寶絲來自檳城

來自檳城的鄧寶絲曾任職《紐約時報》，2016年曾以《Flirting With The Islamic State》入圍“第37屆艾美年度新聞與紀錄片獎”，當時她身穿紅色卡峇雅裝踏上頒獎典禮。她目前長住華盛頓特區，目前是半島電視台（Al Jazeera）高級制作人。Cheyenne Tan來自砂拉越，目前長駐美國洛杉磯，並在2017年開始她的制作事業。她們表示，“今年共有96部紀錄短片報名，很高興《St. Louis Superman》能取得入圍奧斯卡的門票，成為10大提名短片之一。”

《St. Louis Superman》是由美國的斯姆莉芒德拉（Smriti Mundhra）和 薩米汗（Sami Khan）執導，拍攝饒舌社運份子布魯斯法蘭（Bruce Franks Jr）在美國密蘇里州參選的事。此紀錄片今年2月首映後，目前已在多個紀錄片影展放映並得獎。