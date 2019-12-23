【升旗山纜車故障】石禮興：零件位置狹窄 纜車搶修沒超過20小時





報導:李燕君

（檳城23日訊）升旗山機構總經理拿督石禮興今日澄清，12月21日下午發生的纜車故障搶修工作雖然很耗時，但搶修時間並沒有超過20個小時。

他今午接受《光明日報》的詢問時說，由於所需維修的纜車零件處在狹窄位置，且需要先解開發生故障的纜車液壓剎車系統，才能將纜車停靠在山腳站維修。

他指出，在12月22號的凌晨12時45分，當局的工程人員就開始展開搶修工作。在搶修工作前我們需確保所有被困在纜車中的遊客，皆已安全離開車廂，並在當天下午4時45分修好。

他強調，故障無關遊客過量，因為每輛纜車承載的重量是7500公斤，即平均可載100人左右，且在系統設計上，一旦纜車超重就無法開動。

至於在這次纜車故障前，該機構曾發文告通知暫停服務以維修纜車的問題，石禮興解釋，他們在12月4日暫停纜車服務是人為因素造成。

“這次是屬於技術性故障，也因為故障零件處於狹窄位置，所以才需要更長時間維修。”

他強調，升旗山機構每半年都會進行定期保養措施，確保纜車提供優質服務。為確保纜車提供優質服務，該機構技術團隊會在每天清晨5時檢查纜車軌道，確保零件及纜軌都處於最好狀況再進行試行，過後才開放纜車服務予民眾。

對於受影響遊客的投訴，石禮興指出，所有的投訴都已獲得該機構的妥善解決。

詢及該機構未來萬一再遇纜車故障問題將如何應對時，他說，該機構向來備有緊急替代方案。

“纜車會因為很多因素而故障，需視修搶時間而定。至於樹幹掉落在軌道、動物衝出軌道或其他無法預知的因素，我們只要把這些東西移走纜車就可以恢復服務了。”

他說，所以並非每次纜車暫停服務都會讓遊客滯留在山上，技術團隊會在第一時間檢查及搶修。

“無論如何，在緊急情況時，如12月21日事故，我們使用吉普車將乘客從山上送往植物園就是其中一個方案。”

他承諾，為確保提供優質纜車服務，該機構維修團隊將在明年1月6日至14日暫停服務，展開半年一次的定期保養工程。

“纜車系統極為敏感，一旦出現事故就會自動停駛，同時系統也極為複雜，維修耗時。”

升旗山纜車在12月21日傍晚突然故障，導致近千人受困山頂半山，包括966名遊客與52名職員，幸都由當局安全護送下山。

在纜車故障前，國家元首丹阿都拉與元首后阿茲莎阿米娜曾登上觀光，事後國家皇宮發文告希望該機構儘快解決纜車液壓制動器故障，避免遊客受困事故重演。