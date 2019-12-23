佔政府地建店屋民宿 班台巴錫百名業者接信





（亞羅士打23日訊）浮羅交怡班台巴錫區內約100名業者近日接獲政府發出的驅逐信，限30天內自行拆除非法建筑如店屋、民宿等，若違規者拒清空建筑，將面對最高50萬令吉罰款，或不超過5年監禁處罰。

吉打州務大臣拿督斯里慕克力說，負責單位計劃在屬於政府地段的班台巴錫區展開多元發展工程，但卻發現當地已有很多私占政府地段的建筑，當中絕大部分都用以經營民宿生意，因此不得不進行迫遷行動。

“業者從來沒向政府提出徵用地段申請，就直接非法占地建磚屋，而且還有水電供應，絕大部分都用以出租給游客來賺錢。”

慕克力今日為2019吉打青年議會主持開幕後，在記者會上詢及受影響業者不滿被迫遷行動時說，這些都不是貧窮鄉民的屋子，而且明顯已完全違法，比非法興建的民宅更离譜。

30天內須拆非法建築

慕克力承認，負責單位在浮羅交怡班台巴錫區內規劃多元發展工程時，發現當地已有很多私占政府地段的建築，當中絕大部分都用以經營民宿生意，因此不得不進行迫遷行動。

他強調，政府在進行迫遷行動上，也會特別關注非商業建筑，即一般民宅的情況。如有需要會提供适當的撤离援助，至于非法占地的商業單位，都應該遵守法律，盡速自拆且撤离該區。

他也補充，政府要求清空的不是民宅，即使有小部分在同一區內的民宅受影響而沒得迫遷賠償，但也獲得區內國州議員撥款助遷。

據了解，這些遭迫遷的業者日前通過巫統浮羅交怡區部領袖求助，指發信之前無一政府單位到來溝通，包括沒有先行對話交流就直接限30天內清空建筑。他們認為，政府該進行良好的溝通，尋求解決方案，且應該發布該區為保留區讓他們繼續營業。

吉大臣：模擬州議會 讓青年瞭解政府作業

慕克力指出，今年首度舉行青年州立法議會後，明年或會延伸至青年州行政議會，以讓他們從立法到領導州政府的模擬學習中，真正了解並掌握民主政治的作業模式和知識。

他說，州政府之所以重視青年議會，是因為州政府擬定的長期計劃一旦開跑，最直接受影響的就是青年的未來，因此必須聽取並接納他們的看法和意見。

“我希望他們不要忽視日愈嚴重的氣候變遷、全球暖化、冰山消融等事件，因為這些都是必將改變未來世界，對他們的未來產生深鉅影響的議題。”

來自州內青年組織和大專院校的代表，昨今兩日在吉打州立法議會廳，模擬州行政議員和州議員等，進行完整的州立法議會流程，包括提呈議案、後座議員參與辯論、行政議員回答問題，以及最終議題表決等，從而了解議會流程，學習議會操作模式。

這項由州青年及体育事務委員會主席阿斯米魯主導的活動，也獲得州議長拿督阿末卡欣、副議長祖哈里布勒等配合支持，吉州行政議員拿督占利尤索夫也列席旁聽。