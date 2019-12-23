泰佛寺每年獲更新准證 交怡山壁觀音沒違法









（浮羅交怡23日訊）5年前就聳立在浮羅交怡幸運泰佛寺後山的山壁觀音雕像，近日被指違法佔用山壁，該寺理事會日前趁來自台灣的海濤法師到該寺弘法時，當場出示森林局發出的准證闢謠。

該寺秘書拿督陳耀榮今日接受光明日報訪問時說，山壁觀音雕像自2017年起，每年都獲得吉州森林局批准更新准證，今年也不例外。

計劃再雕一條靈龍

他指出，山壁觀音雕像是海濤法師親自指點雕製，近期謠言滿天飛，海濤法師聽聞傳言也感到憂心。為了讓法師安心，該寺理事會本月21日在為期3天的上供下施大法會，出示文件和准證讓法師過目，也帶領法師參觀這座觀音雕像。

陳耀榮說，這座站立在蓮花池的觀音像高70公尺、寬15公尺，寺方是於2012年聘請中國石雕匠在山壁雕刻，並計劃未來再雕一條靈龍。

他指出，這座觀音像與海濤法師有深厚淵源。當年法師到該佛寺時，曾稱在該靈山看到類似觀音化身。這番話傳開後，獲得浮羅交怡素食餐館東主贊助聘請雕匠在該山壁雕出一座觀音像。

“這座山壁觀音雕像竣工後，海濤法師也於2014年親臨主持開光禮。”

他透露，山壁觀音雕像山腳下前方附近平地興建了八大佛塔，分別是聚蓮塔、神變塔、法輪塔、菩提塔、涅盤塔、勝利塔、天降塔以及和合塔，講述佛陀出世至涅盤的經過。

“如今這座高高聳立的觀音雕像不僅成了保佑島民和遊客平安的心靈寄託尊像，也成為交怡島一個新旅遊景點，近年吸引很多信徒和遊客到來。”

他說，海濤法師是第二度到來弘法，有許多信徒前來參與。