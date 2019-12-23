僱聯：若堅持調高最低薪 請政府給一半





（八打靈再也23日訊）政府建議在主要城市調高最低薪金至1200令吉，並從明年起生效。馬來西亞僱主聯合會（MEF）說，如果政府堅持明年1月1日開始落實1200令吉最低薪金制，那就必須與僱主共同承擔50％的起薪成本，否則就該暫緩落實該政策。

該聯合會促請政府重新檢討在57城市實行1200最低薪金制的決定，這對私人界的僱主來說太沉重了，反之，相對提高最低薪金，政府倒不如集中在提高生產力和競爭力。

該聯合會執行董事拿督三蘇丁說，當前不是增加經商成本的時候，因為我國也受全球經濟不景氣的影響，這從裁員人數逾2萬3000人及零售市場淡寂得以反映出來。

他指出，如果希盟政府不能兌現希盟競選宣言中的分擔成本的50％，以減輕最低薪金制對僱主造成的負擔的承諾，那麼就應該維持現狀。

該聯合會屬下23個僱主和商業組織的代表今早開會討論了從明年起，全國57個主要城市的最低薪金將提高至每月1200令吉的問題。

三蘇丁在較後舉行的記者會上說，保守估計，提高最低薪金的措施將會令到我國每年流失25億令吉的外匯。

“目前，外勞每年匯款約340億令吉回他們的母國，這金額還未把非法外勞的匯款計算在內，這將會進一步削弱令吉匯率。”

他強調，任何最低薪金的提高在很大程度上都是讓外勞受益，而不是本地工人，而這次把最低薪金調漲100令吉，受益的將會是約150萬名外勞。

“對僱主而言，基本成本不僅是每名勞工的薪金增加100令吉，還要計算超時加班費，保守估計達130令吉。”

陳天保：營運成本更高 物價上漲 人民買單

大馬僱主聯合會成員拿督斯里陳天保指出，政府頻繁的調薪制度讓僱主措手不及，如今距離2020年剩下不足兩個星期，僱主尚未做好準備，再者，僱主須承擔更高的營運成本，這些成本最終將轉嫁至消費者，無助於減緩人民的生活負擔。

他說，大部分本地員工的薪金都高於1200令吉，因此將最低薪金調整至1200令吉，受惠者90%都會是外勞，意味著本地員工不僅沒有收入沒有提升，反之會因為僱主的生產成本增加，而把成本轉嫁給消費者，造成國內的漲價潮，人民的生活開銷亦隨之增加。

“我們理解政府想要做出努力舒緩人民的生活負擔，但是調整最低薪金並不是解決方案，我們增加了外勞的薪金，但人民的收入不僅沒有提升，還必須為提升的物價買單。”

該聯合會成員梁秉江舉例，其公司有約200至300名員工，一旦落實1200令吉最低薪金，僅有30%本地員工從中受惠，其餘70%受惠的是外勞。

“即便是那30%的本地員工也並非享有100令吉的薪金漲幅，而是大約數令吉至15令吉的區別。”

他說，這項政策僅在57個城市和地區落實也將會引起僱員們的不平衡心理，因為有些公司在不同地區設有分行，這樣的政策將會導致一些公司最低薪金1200令吉，一些則不受此政策限制，造成員工薪水不一致。

今日出席記者會有大馬僱主聯合會副主席拉瑪達斯、成員克里斯托弗、馬來西亞中小型企業公會會長拿督江華強江華強等。

馬來西亞僱主聯合會（MEF）將在明日會晤人力資源部長古拉，反映國內僱主的心聲；根據報道，政府宣布從2020年1月1日起，全國57個主要城市落實1200令吉最低薪金制。

三蘇丁：落實最低薪金制 變相鼓勵僱主裁員

政府宣布從明年起在全國57個主要城市落實1200令吉最低薪金制引起業者強烈反彈，三蘇丁認為這項決定不但會增加業者的營運成本，引發新一輪的漲潮和變相鼓勵僱主裁員。

三蘇丁說，政府將最低薪金從1100令吉提高至1200令吉，其實無法達成其目標，只會造福外勞，但卻加重本地企業的財務負擔。

他指出，如果政府強制僱主起薪，政府應該履行大選時的承諾，即補貼50%最低薪金的調漲。

古拉：內閣協商後決定

人力資源部長古拉日前聲稱，政府落實1200令吉最低薪金制，是內閣和國家薪資咨詢委員會協商後的決定。

他在聲明中說，這項調整完全符合2011年國家薪資協商委員會法令，即最低薪金須每兩年檢討一次。

“我們能理解當前經濟狀況不佳，這也是為什麼我們不在全國統一實施，而是僅在全國57個主要城市和市鎮落實1200令吉最低薪金制。”

57個主要城市的最低薪金將提高至每月1200令吉，當中包括吉隆坡、沙亞南、八打靈再也、新山、峇株巴轄、馬六甲市區、亞羅士打、檳城、怡保、瓜拉登嘉樓、古晉北市及南市、文冬及安順等。

明年起，全國57個主要城市和市鎮的最低薪金將提高至1200令吉，其他地區則維持1100令吉。