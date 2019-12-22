躺在擔架到公積金局 癌患被迫親自領款





（八打靈再也22日訊）一名公積金會員因不幸患癌令行動不便，即便躺在擔架上也被迫要親自到當局處理領取賬戶餘額手續，令家屬感難過不已。針對此事，公積金局回應說，他們會以此為鑒，改善現有的流程，為會員提供更好的服務及關懷。

據巫裔網友諾茜拉阿都拉在臉書撰文說，她患癌的姐姐早前被迫躺在擔架上前往公積金局，就只為領取不到1萬令吉的餘額。

她提到，她和哥哥曾前往該局櫃台詢問，說明其56歲的姐姐是一名臥病在床癌患，欲申請公積金賬戶不到1萬令吉餘額。希望公積金官員可前往家中，以獲指紋和身分驗證。但當局拒絕的態度，讓人感到難過。

“公積金局的標語是：‘準備好幫助您’，有時我在想，這是不是只是一句口號或只是會幫助健康會員，如果你生病或臥病在床，就要靠自己。”

指須親自到場處理

“該官員說，不無論是搭救護車或使用擔架抬過來都好，會員都須親自到當局進行指紋驗證。公積局那邊沒提供任何給救護車停放的設施或行動不便者的空間，僅有給殘疾人士的停車位。更可悲的是，我們租來的救護車抵達時，被保安指示停到建築物的後面，還被問到：‘會很久嗎’，這樣要我們如何給予回答。”

諾茜拉阿都拉感無奈的是，其中一名官員告訴他們，其實他們可使用人工方式，只是過程比較緩慢。

她不解的是，為何當初詢問時又不說清楚？我們不介意遲，只要姐姐不必親自前來即可。

她要反問公積金官員是否沒安全意識：“如果這是一名患有傳染病的人，是否會危害其他人？

她促請公積金局檢討標準作業程序，在這個先進民主國家中，應改變固有的思維糢式。

稱將檢討改進 公積金局道歉

針對上述事件，公積金局在臉書道歉；並表明該局已聯系和會晤該名會員與家人，以便能更好了解情況。

當局也表明會進行自我檢討。“我們獲知網上流傳在柔佛公積金局發生的事，對此感到遺憾，並對他們不愉快的經歷感到抱歉。”

“對於造成的任何不便，我們再次深表歉意。我們始終關心會員對服務水平的投訴或反饋，以求不斷改進。”