聖誕19統制品即起管制 2300官員全國執法

（吉隆坡22日訊）國內貿易及消費事務部副秘書長阿勞烏丁宣布，“聖誕佳節頂價管制”（SHMMP）下19種統制品價格，今日起正式受到管制。

他在巡視Hero超市後召開記者會公布包括雞肉、火雞、雞蛋、蔬菜及羊肉等19種統制品的價格，並提醒商家從即日起至12月31日，在進行交易時務必遵守貿消部公布的價格，售價不能超過貿消部制定的統制品頂價。

他說，貿消部將在這段期間動員2300名官員，在全國展開價格檢查及執法行動。

阿勞烏丁也提醒商家，必須在“聖誕佳節頂價管制”期間，以粉紅色標簽來區別統制品及其他商品的價格。

售價不能超過統制品頂價

他說，違反有關規定的商家，將在《2011年價格管制及反暴利法令》下面對最高50萬令吉罰款或被罰款25萬令吉，個人違規者則面對不超過10萬令吉罰款或坐牢不超過3年或兩者兼施，抑或是被罰款不超過5萬令吉。

至於沒有為統制品使用粉紅色標簽區分的商家，可以被罰款最高2萬令吉或執法單位發出1萬令吉罰單，個人則可以被罰款不超過1萬令吉罰款或執法單位開出5000令吉罰單。

“聖誕佳節頂價管制”下的19種統制品包括：活雞、標準淨雞、超級淨雞、老活雞（頂價只限砂拉越）、進口火雞、雞翅膀（頂價只限沙巴、砂拉越和納閩）、本地帶骨羊肉（頂價只限半島）、進口帶骨羊肉或進口帶骨綿羊肉、A級雞蛋、B級雞蛋、C級雞蛋、進口馬鈴薯（中國）、進口圓包菜（印尼和中國，不含北京包菜）、紅辣椒、番茄、青椒、活豬（只管制農場價格）、腩肉（頂價只限沙巴、砂拉越和納閩），以及上肉與梅花肉（頂價只限沙巴、砂拉越和納閩）。

（吉隆坡22日訊）國內貿易及消費事務部副秘書長阿勞烏丁宣布，“聖誕佳節頂價管制”（SHMMP）下19種統制品價格，今日起正式受到管制。

他在巡視Hero超市後召開記者會公布包括雞肉、火雞、雞蛋、蔬菜及羊肉等19種統制品的價格，並提醒商家從即日起至12月31日，在進行交易時務必遵守貿消部公布的價格，售價不能超過貿消部制定的統制品頂價。

他說，貿消部將在這段期間動員2300名官員，在全國展開價格檢查及執法行動。

阿勞烏丁也提醒商家，必須在“聖誕佳節頂價管制”期間，以粉紅色標簽來區別統制品及其他商品的價格。

售價不能超過統制品頂價

他說，違反有關規定的商家，將在《2011年價格管制及反暴利法令》下面對最高50萬令吉罰款或被罰款25萬令吉，個人違規者則面對不超過10萬令吉罰款或坐牢不超過3年或兩者兼施，抑或是被罰款不超過5萬令吉。

至於沒有為統制品使用粉紅色標簽區分的商家，可以被罰款最高2萬令吉或執法單位發出1萬令吉罰單，個人則可以被罰款不超過1萬令吉罰款或執法單位開出5000令吉罰單。

“聖誕佳節頂價管制”下的19種統制品包括：活雞、標準淨雞、超級淨雞、老活雞（頂價只限砂拉越）、進口火雞、雞翅膀（頂價只限沙巴、砂拉越和納閩）、本地帶骨羊肉（頂價只限半島）、進口帶骨羊肉或進口帶骨綿羊肉、A級雞蛋、B級雞蛋、C級雞蛋、進口馬鈴薯（中國）、進口圓包菜（印尼和中國，不含北京包菜）、紅辣椒、番茄、青椒、活豬（只管制農場價格）、腩肉（頂價只限沙巴、砂拉越和納閩），以及上肉與梅花肉（頂價只限沙巴、砂拉越和納閩）。

“聖誕佳節頂價管制”半島批發及零售價格的頂價

1. 活雞 (每公斤) 5.30 5.80

2. 標準淨雞（每公斤） 6.60 7.30

3. 超級淨雞（每公斤） 7.30 8.10

4. 進口火雞（每公斤） 25 28

5. 本地帶骨羊肉（頂價只限半島）(每公斤)44 47

6. 進口帶骨羊肉或進口帶骨綿羊肉(每公斤)22.50 26

7. A級雞蛋(每粒) 0.38 0.40

8. B級雞蛋(每粒) 0.37 0.39

9. C級雞蛋(每粒) 0.36 0.38

10. 番茄(每公斤) 3.30 4.30

11. 青椒(每公斤) 8.00 10.00

12. 紅辣椒(每公斤) 11.00 13.00

13. 進口圓包菜(每公斤) 2.00 3.00

14. 進口馬鈴薯（中國）(每公斤) 2.00 3.00