誣賴撞壞摩多車鏡 路霸勒索女車主

（蒲種22日訊）35歲女銷售員申訴，她在白蒲大道敦依斯邁花園（TTDI）往蕉賴方向的路口處碰上一名口操粵語的摩多印裔路霸，對方假借車禍名義，多次舉起頭盔作狀欲砸其擋風玻璃，意圖恐嚇她賠償200令吉，惟最終她因身上現金所剩無幾，僅以20令吉將對方打發走。

女事主梁瑞芬說，她是本月20日（星期五）傍晚5時30分，被該名年約三四十歲的摩多路霸揮手截停。

她在馬華雪州公共投訴局主任趙啓興的陪同下召開記者會，敘述被路霸恐嚇的經過。

她說，事發時適逢下班的巔峰期，車輛頗多，交通行駛緩慢，其車速也保持在每小時30公里左右，此時突然有一輛摩多從旁經過，該印裔騎士揮手示意要她停車。

她表示，途中她並沒撞到任何摩多，所以並沒理會，不料對方就直接將摩多擋在其車前，阻擋去路，然後下車不斷敲打其車窗要求理論。

****開口要200元

她當下感覺情況不妙，馬上致電向友人求助，該路霸見狀更是大為憤怒，拚命用力拍打車窗和強行拉扯其車門把，她在別無選擇下，唯有攪下車窗與對方理論。

梁瑞芬指出，該名印裔男騎士一開口便誣賴她撞壞其摩多車頭鏡，要求賠償200令吉，但當下其身上只剩下20令吉，男子卻仍不罷休，還一度從200令吉“減價”至100令吉，更要她記下其電話號碼，事後再將80令吉餘額通過匯款方式支付。

她說，在這20分鐘的“談判”過程中，路霸曾四次利用頭盔作狀要砸爛其車鏡，及用力拍打引擎車蓋威脅她乖乖就範，即使她獻議到警局理論也遭對方拒絕。

“對方要我提供電話號碼，我便念手機號碼給他，他卻假裝聽不到，還要我拿出自己的手機讓他輸入（號碼），我拒絕配合，他只好記下我的電話號碼，警告我記得匯款後就騎車離開。”

半夜2度致電追究 催促匯款

梁瑞芬披露，該路霸在事發後的午夜12時，還兩度撥電給她欲繼續追究此事，直到隔天淩晨6時，對方又再次致電仍不得要領後，便利用另一組手機號碼透過WhatsApp方式，附上其戶頭號碼和姓名要求她一定要記得匯款。

她表示，事件在她報案並告知對方後，男子便沒再騷擾她了。

她聲稱，該路霸幹案手法熟練，專向女性司機下手，但令她失望的是，事發時有許多車輛從旁緩慢經過，卻沒有任何人伸出援手，協助解圍。

“我在事發後已向警方報案，警方檢視我的轎車各角度，證明沒碰撞的痕跡，無論如何，警方將以威脅與恐嚇刑事罪調查此案。”

出席記者會的尚包括副主任張德華、馬青總團法律局主任何國勝及馬華蒲種區會副主席鄭東和。

趙啓興籲車內安裝行車記錄器

趙啓興籲請公眾在轎車內安裝行車記錄器，並定時檢查記錄器的狀態，如日期和時間正確，一旦發生類似突發事件，都有視頻作為呈堂證據。

他表示，如今老千幹案手法層出不窮，不排除該路霸是發覺事主車上沒安裝行車記錄器才盯上女事主。

他也希望遭遇類似事件的受害者，勿因報案程序麻煩而不報警處理，報案是為了讓警方掌握確切的數據並採取行動。

張德華和何國勝也異口同說，公眾一旦遭遇路霸發難，應盡速逃離現場到人群較多的地方，同時設法拍下路霸的樣貌，好讓警方能透過人臉識別系統，協助查案。