感恩元首后曾光顧 榴槤檔主機場送禮

（檳城22日訊）兩年前曾到訪檳城新關仔角榴槤檔，還被檔主稱呼為“大姐”的國家元首后東姑阿茲莎阿米娜，雖然有機會和元首蘇丹阿都拉來檳進行3天的官訪，但因行程排得滿滿，無法抽時間去吃榴槤。

元首和元首后今早搭11時45分的飛機離開檳城，啟航前獲榴槤檔主莫哈末拉菲（37歲）特地來送行，他也為元首后送上伴手禮，感恩元首后兩年前的光顧，讓他深感榮幸。

形象親切的元首后，自兩年前光顧拉菲的榴槤檔後，除了與拉菲結交友誼，也對拉菲的榴槤念念不忘。

元首后上個月杪在確定將與陛下於本月20至22日來檳進行3天官訪後，也在推特上發帖：“我等不及要去檳城吃榴槤……這次我要帶上國家元首……讓拉菲直接暈倒！”

拉菲較早前受訪時說，他看到元首后的推特後感到驚訝，想不到元首後還記得他，他也對誤稱元首後為“大姐”感到不好意思。

他笑說，當他被告知這名“大姐”就是國家元首后，曾受驚嚇至發燒，他希望這次不會被嚇到暈倒。

元首后最愛黑刺

“元首后早年曾光顧3次，當時有保鏢隨同，我還以為是拿督或拿督斯裡的妻子，所以才會稱呼為‘大姐’。”

他說，元首后也經常問候他，如檳城發生大水災時，會發簡訊問他問他人在哪裡、是否健康或受到水災影響等。

“元首后最愛吃的榴槤品種是黑刺，每次來都會買黑刺。”

國家元首滿意檳行程 點名最喜歡升旗山

國家元首蘇丹阿都拉對這次檳城3天官訪的結果感到開心及滿意，還點名升旗山為最喜歡的檳城景點。

元首還盛讚升旗山機構和生態旅遊景區The Habitat的創始人哈利克科雷爾（Harry Cockrell），尤其是後者打造的The Habitat旅遊景區讓陛下感到非常神奇。

國家王宮王室事務協調官拿督阿末法迪爾今日接受馬新社訪問說，今次是陛下自7月30日登基為第16任國家元首後，首次到檳城進行官方訪問。

他說，由於今次官訪的行程過於短暫及頻密，陛下和元首後也來不及參觀檳城更多景點，因此期待下一次再重返檳城。

他也說，財政部長林冠英早前在覲見元首時，曾表示因必須飛往日本東京公幹，而無法陪同陛下參與今次的檳城官訪。

他說，林冠英也介紹陛下，並列出幾個檳城不錯的景點，包括吃美食的地方，還點名檳城數碼圖書館，但陛下今次無暇探訪。

法迪爾也說，檳城是陛下自沙巴、砂拉越和馬六甲後，官訪的第四個州屬，也像征身為國家元首的陛下，與這四個沒有蘇丹的州屬關係融洽。

另外，檳州首席部長曹觀友也感謝國家元首和元首後今次來檳的官訪，也感謝元首稱讚檳城的發展。

他說，陛下也勸告，讓檳城人生活在和平及團結的州屬，並讓檳城成為全國的榜樣。

“我們會虛心地接受陛下的勸告，致力予確保州內的發展能夠為所有人民帶來福利。”