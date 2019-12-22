敦馬評印度屬個人見解 傅芝雅：非我國政府立場

（關丹22日訊）首相署（宗教事務）副部長傅芝雅沙烈表示，首相敦馬哈迪日前針對印度通過具爭議性的公民權修訂案所作出的批評，純屬個人見解，並非我國政府的立場。

“敦馬哈迪是我國首相，他當然有權針對時事課題發表其個人看法，但這並不代表就是我國政府的立場，除非已經通過內閣會議並達致共識。”

也是公正黨關丹國會議員的傅芝雅，今早在關丹主持“回到校園”扶貧活動後，在記者會受詢時如此表示。

印度政府本月通過具爭議性的公民權修訂案，排除伊斯蘭作為取得印度公民權的條件之一，馬哈迪認為這項新法令歧視穆斯林。隨後，印度政府反擊馬哈迪干涉其內政，該國外交部發表文告表示，馬哈迪的言論不準確，同時已傳召大馬駐印度外交官要求解釋。

另一方面，詢及日前召開的公正黨大會出現騷亂事件，反觀巫統大會平靜，是否意味巫統更具凝聚力而公正黨處於分裂的現象？

傅芝雅回應稱，公正黨是一個民主、崇尚言論自由並推動革命的政黨，也是擁有50名國會議員、多達100萬名黨員的最大執政黨，大會當天吸引到來採訪的新聞工作者多達500人，是最受人民關注的焦點。

“黨員或領袖都可自由發表政見和立場，當中出現分歧是自然的。雖然從外人眼中看到公正黨可能陷入紛亂，但黨內卻依然保持和平。反觀巫統大會顯得平靜，甚至是暗淡的，這是因為它是頻臨死亡的政黨。”

此外，對於她與房屋及地方政府部長祖萊達的關係，是否因黨內派系不同而交惡？傅芝雅強調，她們雖在政見上或有分歧，但絕對不會把政見與工作混為一談，彼此都會在本身的工作崗位上展現出專業精神。

出席今日的活動嘉賓，包括主辦單位伊斯蘭獻金基金（Yayasan Taqwa）首席執行員查比迪、馬中雙園經貿協會副主席拿督陳智耀、公正黨德倫敦區州議員沈春祥等。