土團教育局：種族主義 “董教總應列非法組織”

（馬六甲22日訊）土團黨教育局主任拿督莫哈末拉菲抨擊董總和教總為種族主義組織，並認為應該將董、教總列為非法組織。

“有太多原因和依據可以將董教總列為非法，現在正是時機，馬來人的忍耐已經到了極限。”

他發文告表示，盡管馬來人已諸多寬容和禮讓，但馬來人將不分政治信仰而團結起來，反抗踐踏馬來人尊嚴的有關一方。

莫哈末拉菲也是馬六甲州行政議員，他認為，爪夷文是馬來語教學相關的一部分，與宗教信仰無關，也不會改變一個人的宗教。

**指華團大會引發種族關系緊張

他批評董總和教總抱持的種族主義、不愛國、不尊重聯邦憲法（闡明馬來文為國家語文的地位）態度，將會引起我國主要族群（馬來人）的反擊，並指舉辦華團大會將引發種族關系緊張及國家動蕩不安。

“內閣已對華淡小認識爪夷文字課題做出決定，為何董總和教總仍大事反對？內閣不是已經提供選擇，將權力下放給家協和家長，不強制華淡小落實學習爪夷文字了嗎？

“董總和教總為何如此恐懼和反對爪夷文字？在你們眼中，爪夷文和馬來文是否真的如此侮辱？”

他認為，董總和教總的行動，清楚反映出首相敦馬哈迪醫生指這兩個組織為種族主義者的說法，是正確的。

他表示，馬來西亞的穩定與和諧是國人的共同責任，各種族和宗教人士皆應拒絕和反對任何抱含種族主義和不負責任組織，例如董總和教總。