柔警對付賣淫集團 首援SOSMA控9名男女

（新山22日訊）柔州警方首次援引2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）對付賣淫集團，今日有9名男女在隸屬犯罪組織成員的罪名下被控上新山地庭。據知，該犯罪組織以販賣人口的方式先將外籍女子帶入我國，再設計使她們欠下高利貸，讓她們以賣身的方式還債。

為打擊這類賣淫活動，控方首次援引上述法令提控。由於案件將根據2012年國家安全罪行（特別措施）法令審訊，地庭也沒有記錄被告是否認罪，案件將在明年1月23日移交至高庭審理。

9被告為“傑奇黨”成員

9名被告隸屬犯罪組織“傑奇黨”（Geng Jackie），他們包括5名本地華裔男子，2名本地華裔女子，1名泰國籍男子和1名孟加拉籍男子，分別是鄭文順（47歲）、張進雄（24歲）、張順發（31歲）、吳文強（42歲）、黃德光（37歲）、馮燕青（34歲）、黃玉美（51歲）、阿農文羅（26歲）和末再多（31歲）。(名字皆譯音)

根據控狀，他們被指於2017年11月30日至2019年11月28日期間，成為傑奇黨成員，觸犯了刑事法典130V（1）條文（被認定為有組織的犯罪集團成員），一旦罪成將被判坐牢不少於5年和不超過20年。

此案的其中3名被告，即張順發、黃德光和吳文強的代表律師，是阿都拉曼阿里和再達莎茜達；主控官是羅茜查和娜迪亞；法官是卡瑪魯丁。(BPK)

警：矢將涉案者一網打盡

柔佛州刑事調查組主任莫哈末尤索夫今日在休庭後召開記者會說，警方早前曾逮捕過傑奇黨的成員，但賣淫活動仍在繼續，因此警方決定通過2012年國家安全罪行（特別措施）法令對付這些人士，將包括集團首腦在內的違法人士一網打盡。

“警方通過刑事法典將有組織犯罪的成員控上法庭後，仍有其他在逃成員繼續進行賣淫活動，所以警方決定通過SOSMA控告這些涉案者。”

這也是警方首次以相關法令控告進行賣淫活動的有組織犯罪者。

他說，這些組織成員以販賣人口的方式，將有意出國工作的外籍女子帶到我國後，再使計讓她們欠下債務，然後要她們以賣身的方式還債。

他也提及，警方早前聯合武吉阿曼刑事調查局反販賣人口監視組（D3）、武吉阿曼刑事調查局有組織犯罪調查組（D14）及柔州警察總部反傷風化、肅毒及私會黨取締組（D7）一起對傑奇黨展開逮捕行動。