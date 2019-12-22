婦女跳樓死 保安員巡邏發現屍體

（吉隆坡22日訊）疑趁夜深人靜時候從公寓13樓住處一躍而下，68歲婦女被晨間巡邏的保安人員發現臥屍公寓樓下時已斷氣多時。

巫裔女死者哈麗瑪是於今日清晨5時45分，在布城11區6B公寓後方被保安人員揭發。

布城警區主任羅斯里助理總監說，在接獲一名巫裔男子指在巡邏時發現一名婦女臥屍在公寓後方的投報後，警方隨即派出查案官前往現場展開調查。

他說，死者生前與在國內貿易及消費事務部任職行政助理的獨生子（41歲）同住在案發公寓13樓的單位。

不過，他表示，死者兒子是在鄰居敲門請他確認母親是否在家時，才發現母親不知去向，跟著到樓下辨認出死者就是母親。

“根據死者鄰居，清晨3時至4時之間曾聽到一聲墜地的巨嚮，但事前不曾聽到任何爭吵聲。”

他說，死者兒子表示昨晚8時30分與母親聊天時，並未發現母親狀態有任何不妥，既無精神疾病或欠債，也不曾與人結怨，母子倆的關系也十分好。

羅斯里指出，死者雙肩骨折、右臂瘀青、頭臉擦傷，被發現時已無生命跡象，其遺體已被送往布城醫院剖驗。

“警方鑒證組在案發現場展開搜證調查後，證實案件不含刑事成分，所以已將案件列為猝死案處理。”

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