扣留犯斃命案標桿性裁決 新山高庭判政府賠44.8萬

（新山19日訊）“如果法庭不藉這個機會提醒警方維護法律、國家和平與安全的責任，那法庭將成為失職的一方。”新山民事高庭今天針對一起扣留犯斃命案定下具標竿性的賠償金，法官拿督史美珍認為有充份證據證明死者在扣留期間因傷斃命，判定政府需支付死者家屬高達44萬8000令吉的賠償金。

本案死者賽莫哈末阿茲蘭（時年25歲）來自邊佳蘭甘榜峇魯，他是於2014年11月2日涉嫌軍火案遭警方逮捕並扣留在邊佳蘭四灣警局，惟在他遭扣留5個小時後，即於11月3日被發現身體有多處傷勢，死在扣留室內。

***證據證明因傷斃命

死者的解剖報告顯示，他身上有61處傷勢，其中，胸口遭鈍器創傷是致命因素。

案情顯示，針對賽莫哈末阿茲蘭身上帶著可疑傷勢斃命扣留室的事件，執法機構廉正委員會（EAIC）曾經介入調查，並於事件發生一年後，於2015年10月30日公布調查結果，並建議針對涉及者採取紀律處分及刑事訴訟。

不過，案件隨後經過地方法庭和高庭審訊後，卻判定涉及者無罪釋放。有鑒於此，死者家屬將案件帶到民事庭，要求政府針對警方的過失及濫用權力尋求民事索償。

較早前，總檢察署曾經反對家屬以執法機構廉正委員會的報告作為證據，惟遭新山民事第一高庭法官史美珍駁回異議。(LSL)

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法官：警惕執法當局切勿以身試法/

史美珍宣讀判詞時說，死者身上留下了61處傷勢，這是很不尋常的。加之死者生前身體蒙受多處傷痛時曾經申訴疼痛，惟警方當時並未按照標準作業程序帶他前往醫院接受治療。

不僅如此，驗屍報告也指出，死者身上遺留下遭人踢傷的痕跡，當中，右額頭更有一道長達15乘以9.5公分的傷痕。

鑒於種種情況顯示警方脫離不了這個責任，史美珍總結判詞時強調，法庭有職責提醒警方遵守法律，以免重蹈覆轍。並指法庭裁定的賠償金實際也反映了公眾的憤慨，並強調憲法權利的重要性以及違法的嚴重性。

最終，她判定賽莫哈末阿茲蘭的家屬勝訴，並可獲得總數達44萬8000令吉的賠償金。當中包含的賠償有：6萬7200令吉父母撫養費、15萬令吉過失賠償金、15萬令吉嚴重損害賠償金、1萬令吉喪親費、5000令吉殮葬費、5800令吉特別賠償金以及6萬令吉訴訟費。

賽莫哈末阿茲蘭家屬的代表律師M.維斯瓦南塔在法官下判後指出，法官今次的判決是一項標竿性的決定，以警惕執法當局切勿以身試法，以免未來再有類似的事件發生。

今早，賽莫哈末阿茲蘭的父母賽莫哈末努（72歲）和莎麗法（61歲），以及2名兄長賽莫哈末沙立夫（43歲）和賽莫哈末阿凡迪（38歲）皆有現身第一民事高庭聆聽判決，他們對今日的結果感到滿意，並指這是一個具教育意義的判決。