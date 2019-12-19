半工讀考獲學位 Dr Wan愛心醫師 醫不停歇

（檳城19日訊）通常賺大錢後想回饋社會的人，不是名人就便是成功企業家，砸金為善已是司空見慣。但40歲溫達威博士，只是一名擁有穩定收入的半導體工業化學工程師，他有無條件助人偌大胸懷，提供免費中醫醫療服務廣大社群，而成為街坊爺爺奶奶，甚至友族口中受歡迎的“Dr Wan”愛心中醫師。

溫達威來自檳城雙溪賴的普通家庭，自幼勤奮好學，一心要當一名醫生，偏偏家境經濟有限，擠不進名額有限的本地大學醫生系，無法圓醫生夢。後來還無心插柳，被安排了化學系。

溫達威的性格隨遇而安，他專心修完化學系學士、碩士與博士學位後，投入居林一家德國工廠服務，研發化學設備與分析棕油。

由於執意不忘行醫，他在本地半工讀進修中醫5年考到專業文憑後，再報讀中國福建大學中醫藥大學2年，讓他邊工作邊進修考獲中醫系的學士學位，當上愛心醫師。

“本地學院已有供應中醫學士課程，但學費昂貴，所以我選擇赴中國遠程進修2年，學士學位已足以行醫施藥。”

溫達威自幼深受儒家思想薰陶，又是一名持長素的虔誠佛教徒，他趁工餘時間，先在家開始提供免費針灸及推拿，同時也登門為行動不便者提供免費中醫治療。

“後來我協助一家私辦病老院為病老治療，當接觸到很多病人後，我開始發現，現代人普遍都有隱藏性的社會文明病，如抑郁症、憂鬱症以及各種情緒病，引發各種可對人體健康構成很大威脅的疾病，於是意識到助人提早防範更為重要。”

現代人有各種情緒病

因此，他改變懸壺助人的方針，專注在青少年的健康防範義診，分為中學組情緒、健康管理，與升學輔導課程，而幼兒與小學方面，則提供經典導讀、英語與國語導讀，全部也都是免費。

溫達威如今他又有新的義診平台，他從明年1月開始進駐峇央峇魯議員兼農業與農基部副部長沈志勤辦事處，每月兩日（首週六與第三個週六）上午10時半至下午1時，向社會無助者伸出援手，提供免費中醫醫療服務。

他在上個月已開始為義診行醫做了2場的熱身準備，發現求醫者不僅於華族，還有許多友族，使他一心援助多元民族的心願與信心更堅定。

治癒病人無比滿足

溫達威以助人為快樂之本，尤其可從病人治癒後得到的成就感與無比滿足，是他的無價回報。

“學中醫純粹只為救人，不求回報。很開心看到受惠者病情好轉或康復，但很多時候他們病愈康復後，烹飪美味素食送我吃，這種感覺很溫馨。我不收貴重東西，不希望增添受惠者負擔。”

他說，他的正職是化學研發工作，經常需要注入很多新概念，所以業餘行醫助人，讓他覺得生活很充實、愉快，而且還幫助他在工作上找到許多新靈感。

“選擇以中醫助人，是基於低成本幫助到更多人，2014年開始施醫，受惠病人已不計其數，多數為中風與不良於行的病人，早期是上門針炙，完全不收費，慶幸偶而有好友報效一些經費，購買銀針等醫療設備。”

他說，每當遇上一些貧困病人，他背後有一群熱心人士，經常捐助他購藥給病人。

“中藥多數要煲，但藥效耗時，很多病人都是年邁長者，家裡沒有成員照顧，不方便煲藥，所以我也改變方向，倡行針炙和預防指導，畢竟預防勝於治療，避免他們因為沒有戒口或定時做運動而加劇病情或導致舊病復發。”

他說，正確的生活和飲食習慣，與減低患病率有很大關係。

濟世過程嘗人情冷暖

溫達威懸壺濟世過程中也嘗到人情冷暖。他曾向一名腳痛風不便於行的破屋獨居老婦施援，並將她送院治療，還通知了她的兒子善後，對方兒子居然說沒空。由於破屋不宜居住，他安排老婦入住威省老人院，儘管環境不怎麼理想，每月收費500令吉，不過也比老婦原本居住的破屋好很多。兒子一家人去探望老婦時，卻無意把她接回家一起住，只願負擔開銷，讓他看在眼裡，替老婦感到悲涼和無奈。

還有一個他治療過的中風老翁，因為不戒口而二度中風癱瘓，離異妻子與子女不理他，後來他將老翁送進友人的病老院，老翁逝世後，子女才現身處理後事。孩子們非但沒有感謝他，還反過來責怪他多管閒事。