【2019吉隆坡峰會】敦馬：無法掌握新科技 穆斯林被逼向強國買武器

（吉隆坡19日訊）首相敦馬哈迪說，由於穆斯林無法與時並進掌握最新科技與知識，因此被逼依附向列強國家購買武器，不僅無法保衛穆斯林，也無法遵從宗教禁戒，導致穆斯林遭無情逼害、屠殺、被遭驅逐逃離自己的國家，並在逃難途中命喪怒海與戰地。

他說，伊斯蘭文明曾是世界四大文明，一度引領世界知識，也是極為輝煌的古文明，但現下的伊斯蘭國家及穆斯林卻沒有與時並進，掌握最新科技與知識，無法自制武器來保衛家國及穆斯林，造成穆斯林悲慘的遭遇與命運。

“今天，人類的成就遠遠超越我們的想像，我們可以高速飛行，也可以千里傳音，甚至隔空移物，但這一切科技都不是穆斯林所發明的。”

充實自己保衛穆斯林

“更甚的是，我們需要使用這些科技，這意味著我們需要依靠掌握這些科技的人，我已經說了，我們確實無力保衛自己的信眾，與此同時，欺侮穆斯林者卻很樂意的，隨時為我們提供武器，讓我們自相殘殺。”

馬哈迪今日在2019年吉隆坡峰會上發表重點講詞時，疾呼全球伊斯蘭國家領導者，須致力於恢複輝煌的伊斯蘭古文明，有能力抵制外敵奪取土地，而唯有尊循真主的真義，並謹守團結、勤勞等美德，不斷充實自己的知識與能力，同時也精進追求真理，才可以保衛穆斯林。

“這也是我們今天齊聚一堂的原因，我們聚集了少數的伊斯蘭國家領袖，因為我們不要受限於小格局，同時也因為理念上的差異而無法落實各種議程。”

馬哈迪在會上也提及在先知時代時，打戰只須弓箭、劍、長矛與戰馬，但是如今做戰卻需要槍炮、導彈、坦克和裝甲車、戰鬥機和轟炸機、還有鋼鐵軍艦。

“除了一些基本的武器，我們無法自制這些做戰所需的武器，因此我們無法武裝自己來保護信眾，這是因為我們沒有掌握這些最新科技知識，讓我們無法自制必要的武器。”

“也因為我們沒有設法自救，因此上蒼是不會回應我們的祈禱，結果信眾被欺壓、被殺害、在逃難過程中，在怒海上，在戰壕里喪命。”（TTK）