買骨灰塔3年未交貨 15人損失逾18萬元

（吉隆坡19日讯）一个骨灰塔的骨灰位卖7000令吉，还买一送一，因此吸引了15人于3年前花了18万4265令吉买下位于旺沙马朱第二区思亲堂纪念馆的骨灰位，讵料发展商无法如期交货，其中3人还等不及已于今年去世了。

这一年来，发展商以诸多借口拖延还钱，而受害者是直到最近才知道原来该处并不允许兴建骨灰塔计划，让他们深感受骗。

以长者居多的15名受害者，于本月10日向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助，并于今日在张天赐等人的陪同下召开记者会。陪同者包括投诉部法律顾问拿督汤木、余家福、马华副总会长兼前旺沙马朱国会议员拿督斯里姚长禄。

受害者之一的邱千桃在记者会上说，有人在旺沙马朱第二区巴刹派发传单，指思亲堂做“买一送一”促销，一个骨灰伙7000令吉，第二个骨灰位则只需70令吉，但条件是必须以现金交易，而她是经过朋友的介绍才得知这促销。

她说，价格便宜之余，最重要是地点方便且靠近住家，所以她跟朋友便拿著逾1万令吉的现金，交给一名叫艾迪的负责人。

她指出，她早前是已听闻该处不可以建骨灰塔，所以在付款前她有询问对方这个问题，对方表示已不成问题，还向她保证，如果2年无法如期竣工，公司会以现金全数退款给买家。

不料，期限到了，发展商仍未交货。在这一年期间，邱千桃多次催促对方，对方诸多借口，还把矛头指向马华前旺沙马朱国会议员姚长禄，指后者从中干扰，导致计划受阻，让她信以为真，开始讨厌马华。

她说，对方还说，如果他们肯再等，公司会再送骨灰位作赔偿。

“我们一等再等，等到大家都失去耐心了，决定不要再等下去，要求他退款。”

她说，当她要求对方退款时，不但索款不果，还被对方挑战去找张天赐，在求助无门下，他们只好来寻求张天赐帮忙。(LMY)

張天賜：負責人聲稱計劃遭政治人物搞砸

马华公共服务及投诉部主任张天赐指出，他曾两次通过电话跟该名负责人艾迪交涉，对方说他们的骨灰塔计划被政治人物搞砸，其中一人便是姚长禄，试图把所有责任推的一干二净。

他说，对方说公司正在起诉吉隆坡市政局，并声称正在寻找投资者，答应会退款给买家，要求买家继续等，但却没有给予一个期限。

他说，其中有3人等不到骨灰位，已先后于今年1月（1人）及6月（2人）去世，他们的家属只好将他们的骨灰安置在其他地方。当中一人之前支付了1万3590令吉购买4个骨灰位。

他给予发展商一星期的期限，如果期限之内没有全数退款给受害者，受害者将会报警处理。

法律顧問：有關地點僅可做打齋用途

法律顾问拿督汤木透露，吉隆坡市政局于2016年1月的批准信上已清楚写明有关地点只能做打斋用途，不能够安放骨灰，可是发展商却推出“买一送一”的促销活动吸引民众购买，有欺骗之嫌。

他说，截至2017年8月，发展商已开出200张收据给买者，这意味著付款的人数至少有200人。

他披露，根据买卖合约，里头没有写明谁是地主等重要资讯，根本不符合骨灰位正规的买卖合约，所以受害者们应该报警。

姚长禄：住宅區地段沒協助促成計劃

前旺沙马朱国会议员拿督斯里姚长禄指出，艾迪曾于2012年托人找人，要求他帮忙促成这项骨灰塔计划，但基于该处属于住宅区加上居民反对，因此没有协助对方。

他说，艾迪过后组织一个非政府组织，成功向吉隆坡市政局接管该土地，但市政局规定该非政府组织的成员必须来自旺沙马朱，且年龄不可以超过60岁，然而该组织成员只有一人是当地人，其余的不仅不是当地人，年龄也不符合，以艾迪为例，他已经70岁，根本不符合市政局的规定。

他指出，各大媒体都曾报导该处不允许建骨灰塔计划，很遗憾的是，还是有人受骗，对于这15名受害者，他深表同情。

他希望通过记者会，不要再有人上当。

对被发展商指从中干扰导致骨灰塔计划终止，姚长禄反问：“我何德何能让他拿不到准证，这只是发展商的借口，目的是要把罪名怪在马华的头上。”