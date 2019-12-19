【SRC案續審】納吉：非每次詢問 “簽發支票前覺餘額足夠”

（吉隆坡19日訊）前首相拿督斯裡納吉表示，他在簽發支票之前，並不會每次都詢問賬戶的餘額，因為感覺到其賬戶是有足夠的餘額。

納吉在被控涉及SRC國際公司4200萬令吉冼黑錢、失信和濫權案第7天自辯階段，接受主控官拿督希旦峇蘭的交叉盤問時，這麼表示。

希旦峇蘭盤問納吉，在簽發支票之前，是否有查看有關銀行賬戶的餘額。

納吉在大馬銀行開設的三個來往戶口（賬戶尾號為880、898和906）皆授權聶法依沙（SRC國際公司時任董事經理）管理，後者可查詢賬戶詳情、索取銀行月結單及支票簿等。

納吉今日供證時表示，他在簽發支票時，並不會每次都向聶法依沙（賬戶授權者）查詢，只是偶爾會查詢，因為感覺到 （i have sensed） 有足夠的餘額。

“你（納吉）會向阿茲林（納吉當時的機要秘書）和聶法依沙查詢？”

納吉表示是的，但不會詢問具體的餘額，有時要簽發數額不大，因此不用每次都詢問。

他說，他感覺到賬戶是有足夠的錢。

他也同意希旦峇蘭的說法，即簽發了涉及數百萬令吉的支票作為政治和其他方面的用途。

主控官：沒詢問具體餘額很奇怪

對此，希旦峇蘭覺得納吉在簽發支票前沒有詢問具體的餘額一事很奇怪，表示要知道當中是如何運作的。

“你（納吉）是否有覺得可疑，當你詢問餘額，他們沒有讓你知道有關的數額。”

“你（納吉）如何知道有關的賬戶會有足夠的餘額讓你簽發支票，是因為你其實就知道當中的餘額？”

納吉再次表示，他覺得（賬戶）有足夠的錢。

對此，希旦峇蘭指納吉（當時）擔任財政部長，卻是憑感覺簽發支票。

納吉也說，他並沒有詢問銀行賬戶餘額的特定數額，而只是詢問有關銀行賬戶是否有足夠的錢讓他簽發支票。

此外，根據納吉的供詞，他不知道4200萬令吉是在何時匯入其賬戶。

納吉：對政府資金非常謹慎

納吉在供證時指出，本身對於政府資金非常謹慎。

當時希旦峇蘭詢問納吉，後者人在海外時，會向誰查詢信用卡是否有足夠的限額。

納吉表示，他沒有查詢。

希旦峇蘭接著問納吉，信用卡限額是否300萬令吉，後者表示不知道，但蠻高。

“你（納吉）是一個在金錢方面謹慎的人，對政府資金（謹慎）？”

納吉回答是的。

至於個人資金方面，納吉表示並沒有太關注。

納吉：有時向阿茲林查詢

此外，納吉接受希旦峇蘭盤問時指出，有時他會向阿茲林查詢賬戶的餘額，因為比較容易。

“你（納吉）每次簽發支票，你不懂是否能簽發，因為你不知道餘額。”

納吉回答是的。

“你（納吉）是向聶法依沙查詢？”

納吉回答不是，有時是向阿茲林查詢，因為比較容易，阿茲林會向聶法依沙確認。

納吉指不知道大馬銀行5賬戶交易

較早前，納吉在接受希旦峇蘭的盤問時表示，他並不知道其在大馬銀行5個賬戶的交易。

“根據你（納吉）的證詞，你否認知道你在大馬銀行5個賬戶款項匯入和匯出的交易？”

納吉回答是的。

他同意希旦峇蘭的說法，即在賬戶880、賬戶898和賬戶906的資金來源是來自阿拉伯的捐款。

“除了捐款，你（納吉）不知道有其他款項匯入你的賬戶？”

納吉回答是的。

他也同意希旦峇蘭的說法，即本身並不知道上述的賬戶出現轉賬的情況。

希旦峇蘭接著問納吉，相關賬戶的部分款項通過後者簽發支票發出去，對此納吉回答是的。

是否簽署財長機構的會議記錄 納吉：沒原版文件情況無法證實文件

希旦峇蘭針對納吉是否簽署財長機構的會議記錄（P510）盤問，納吉多次表示他在沒有原版文件的情況下無法證實文件，也說呈堂的副本文件上的簽名需要專家驗證。

但希旦峇蘭發現其證詞出現矛盾，因此他主張納吉的供證並不真實，惟納吉表示不同意。

希旦峇蘭指出，當納吉接受總檢察長湯米湯姆斯交叉盤問時曾說他從未簽署P510以外的股東會議記錄，但後者如今卻表示直到控方出示正版文件之前無法確認該文件，口供不一。

希旦峇蘭也主張，納吉不願承認他簽署P510及其他股東會議記錄是因為他想要撇清自己利用該會議記錄控制董事的事實；納吉表示不認同。

在庭上標籤為P510的財長機構會議記錄允許修改SRC公司的章程中的第117條文。

此外，納吉不同意117條文是為了可以更全面掌控公司董事會的說法，表示那不是117條文的目的。

他稱，117條文是為了確保SRC依據政府要求的規則行事，名譽顧問的角色是針對國家利益事項給予看法或建議。

希旦峇蘭主張，納吉稱自己沒有簽署任何股東會議記錄，意味著他並沒有功能，但納吉表示不同意。

法官諭令納吉勿與人商討案件

希旦峇蘭說，他自昨夜開始身體抱恙，開庭時向承審此案法官莫哈末納茲蘭申請提早在午休時結束今日審訊。

他進行首輪交叉盤問後向法官要求短暫休庭，小休後向法官表示自己仍感到暈眩，要求展延今日審訊，獲法官批准。

納茲蘭也諭令納吉勿與其他人商討此案，直到他供證結束為止。

今日是SRC案件進入自辯環節的第7天，也是今年審訊的最後一天，辯方至今只傳召首名證人即被告納吉；此案將在2020年1月6日早上9時續審。

希旦峇蘭：時任財長不該不知道賬戶餘額

此外，在今日的審訊中，在納吉指本身並不太關注個人賬戶後，希旦峇蘭隨即詢問納吉，後者當時就警方在搜查行動中拿走巧克力而發文告投訴一事，顯示納吉是一個（在細節上）“嚴謹”（precise）的人。

警方去年5月突擊納吉兒女的柏威年高級公寓，納吉當時申訴警方的行為不檢，有巧克力從冰箱“消失”。

納吉在今日供證時表示，那些巧克力不是他的，而是他女兒向他投訴的。

對此，希旦峇蘭主張，身為一名（時任）財政部長，在個人賬戶方面表現得漫不經心（不知道賬戶餘額）是不太可能的事。

納吉指出，可以聯絡私人秘書詢問賬戶餘額。

對此，希旦峇蘭表示，阿茲林已經去世了。

納吉說，可以聯絡其目前的私人秘書。