OIC批隆峰會削弱伊教 敦馬否認創建新組織

（沙地阿拉伯．利雅得19日訊）針對今日在馬來西亞舉行的吉隆坡峰會，伊斯蘭合作組織（OIC）直批這類會議將削弱伊斯蘭。

眾多伊斯蘭領袖，包括與沙地阿拉伯關系緊張的伊朗、土耳其和卡塔爾在內的穆斯林國家的領導人，出席吉隆坡峰會。

為了消除分析人士聲稱吉隆坡峰會旨在與伊斯蘭合作組織抗衡的擔憂，首相敦馬哈迪於周二與沙地國王薩勒曼通電話，堅稱峰會並非旨在創建一個新的組織。

總部設在沙地阿拉伯的吉達的伊斯蘭合作組織，是一個由57名成員組成的泛伊斯蘭團體。

不過，伊斯蘭合作組織秘書長約塞夫卻公開批評今日起舉行的4天峰會將分裂穆斯林，在組織框架之外舉行峰會不符合伊斯蘭國家的利益，特別是在當今世界發生各項沖突的時候。

沙地國王缺席

他接受天空新聞阿拉伯語頻道訪問時沒有直接點名馬來西亞，但聲稱“任何削弱伊斯蘭合作組織平台，就是削弱伊斯蘭和穆斯林”。

馬來西亞官員說，沙地阿拉伯國王薩勒曼也受邀參加吉隆坡峰會，但他缺席。

沙地阿拉伯官方新聞社早前報導，國王與馬哈迪在電話中堅持認為，與穆斯林世界有關的問題應通過伊斯蘭合作組織管道傳達，“以達到團結”。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗在最近訪問沙地阿拉伯後，也臨時取消出席吉隆坡峰會的行程，據說是為了緩解盟友的擔憂，也借此表明利雅得對此事的不滿。