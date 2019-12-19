新板佛教會籌逾6萬建屋 甘財一家溫暖過好年







（太平19日訊）新板新村貧戶甘財破舊的木屋墻壁坍塌，屋頂破洞漏水，際遇淒涼，引起新板佛教會的關注並為他發動籌款，在4天內成功籌得6萬8945令吉，更在吳豐光的負責承建下，僅用17天便建好新屋，讓他們一家不再為風雨而憂。

新板佛教會會長陳會感謝所有捐助單位，尤其是承建商吳豐光，不但採用真材實料建好屋子，也私墊不少費用，更親力親為到場打氣助力，使到承建工程不到3週時間即告落成。

各界捐獻送愛心

他說，善信的捐助成就了甘財的新家，這種以愛送暖的行動，希望可以讓社會有能力者能更關注弱勢群体的際遇，給他們適時的扶助與關懷，協助他們走出困境。

新板佛教會福利組主任周英才說，籌建甘財新家的建築材料、工資及水電供應裝設，用了6萬6717令吉，另外還會添設電視、熱水機、風扇，餘額則會交予甘財作為生活費。

“興建甘財的新家，也獲得甘文丁永隆貿易東主陳潤義的義助，協助申請水錶及免費提供室內水供系統及衛生設備，同時也獲得新板數名婦女義助為甘財搬家及清理舊屋的垃圾雜物、太平國會議員鄭國霖撥款1萬5000令吉、后廊人民社警陳展鐘等人的協助。”

吳豐光指出，自己小時候也很窮，了解窮人的處境，這次有機會參與義舉，就盡力而為。

他說，承接這工程志在協助貧困家庭，即使墊補款項也是應該的。

車禍后一家陷困

甘財（69歲）在失去謀生能力之前，是在都拜輕工業區從事打雜工作，賺取微薄的收入，勉強只夠妻女糊口，平時也沒有多餘錢儲蓄，車禍后更不良於行，一家生計陷入斷米之憂。

只能坐在輪椅行動的甘財，與妻子黃淑珍（67歲）及女兒甘慧蘭（39歲）住在破殘不堪的木屋，靠著女兒的丁點收入及福利部津貼過活，生活艱苦 。

早就岌岌可危的木屋，不堪狂風吹襲，木墻突告坍塌，幸得到熱心鄰里七拼八湊以鋅板暫以修補，屋頂破洞漏水，客廳、廚房都難以幸免積滿污水，出入必需涉水而行，衛生環境相當惡劣。

由於木屋沒有水供，日常所需皆使用井水，也因甘財不良於行無法上廁所，所以大小解都在客廳一個痰桶椅上解決，也因不當處理及沒有定時清洗，令到整個居家環境充滿異味。