用大愛傳播藝術 葉子水墨畫奉獻教育









（檳城19日訊）半退休的吳玉葉（小名葉子）為讓水墨畫藝術能在檳城傳承及發揚光大，每週末風雨不改翻山越嶺到檳島西南區2所華小義務教授水墨畫，除廣受各族學生歡迎，就連學校的美術老師也成了她的學生。

過去一年，她以大愛精神來傳播藝術文化，雖沒接受過正規的師範培訓卻肩負栽培幼苗的使命，為教育無私奉獻。

來自峇六拜的吳玉葉（58歲）說，她自幼由父親教授書法，過後師承多位水墨畫老師，在半退休後她把興趣化動力，投入文化與教育工作。

她說，藝術不僅能陶冶心情也促進身心健康，是文化、美育與精神上的良藥。學習水墨畫可有良好的素養導向、薰陶與人生啟發，尤其水墨畫還可牽入生活，引向富有涵養的至高境界，老少宜學。

“一個人若自幼就接觸到水墨畫，其潛能日後必可發芽，此藝術替一個人裝備好應對未來的素養，是現代教育與傳承文化的關鍵。”

也是檳州水墨畫協會會員的她，一年來義務教導浮羅雙溪檳榔新民小學與峇都茅新路文開小學美術課，希望水墨畫藝術日後可在檳城“滿地開花”，並散發出香馥的文藝氣味。

義務教2華小師生

她接受光明日報訪問說，她每週末會驅車上山教畫，即使生病或天氣惡劣都會完成任務，其愛心與不求回饋的精神得到學生與老師的尊重與愛戴。

“推廣藝術的路並不好走，若非對水墨畫熱忱及得到家人與良師益友的支持，我恐怕也走不下去。”

“曾被抨自不量力等難聽的閒言閒語，但一想到父母薰陶與學生需求我都咬緊牙根默默堅持，教育與文化傳承是並行的，愛心少一些都克服不了。”

她的付出也有甜美的回憶與收穫，因為在觀察了她的教學與畫作後，兩位上述學校的美術老師也成了她學生。她的認真教畫也感染了馬來與印裔學生，對水墨畫產生興趣。

天生我材必有用，她把每位水墨畫學生視如己出，愛心教導，尤其栽培後進生，盡可能發掘每個孩子求學以外的天資潛能。

分享藝術是快樂的事

除當義務導師，吳玉葉也有不少參展和授課經驗，她喜歡與人分享藝術心得，因為這是一件快樂的事。

她說，學水墨畫除了要有興趣，更要有很強的毅力，只有勤於鍛煉，加上耐性與堅持才能學好。除了畫畫她也能歌善舞，但對水墨畫卻是情有獨鍾。

除了早年得父親真傳，吳玉葉也曾向多位名師學畫，如檳城水墨協會會長翁丁健教授、工筆畫助理老師陳素心、寫意畫老師韓彪、張碧殷、蘆慕施與陳秀嵐等。

她說，鍾靈獨中的陳昌孔老師是她的水墨畫啟蒙老師，她也曾當過陳昌孔的助教，而引她活躍於水墨畫界者的是歌唱界老師林月英。