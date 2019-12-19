全日空航機故障 折返緊急降落

（東京19日訊）日本一架全日空航機今天疑似因為發動機故障，在起飛不久後立即折返緊急降落福岡機場，造成機場關閉跑道逾30分鐘，目前已知機上278人無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，日本國土交通省福岡機場辦公室等單位表示，日本時間上午9時50分過後，一架從福岡機場起飛前往羽田機場的全日空246號班機（使用波音767型機），在起飛後不久右發動機就發生問題，機長請求緊急降落。

航機在上午10時15分緊急降落在福岡機場，並在進入滑行道後停止，機場出動消防車在一旁待命，航機隨後在上午10時42分開始朝停機坪移動。

國土交通省表示，航機上搭載270名乘客及8名機組員，總計278人，截至目前並未傳出有人員受傷。

這起意外造成福岡機場從上午10時15分封閉跑道，隨後在10時49分重新啓用跑道。國土交通省與全日空正在調查詳細事發狀況。

全日空表示，這架航機在起飛爬升時，儀表顯示右發動機溫度突然快速上升，機長關閉發動機後折返福岡機場。

全日本研判右發動機因不明原因發生故障，正在調查可能原因。

全日空本月13日也發生航機起飛不久後，客艙內出現大量像是灰塵的物質後折返降落，機上約350人無人受傷，研判可能是空調等發生問題。