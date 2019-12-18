拖車員網上接單脫售 假文件拖名車

（八打靈再也18日訊）新加坡籍承包商將保時捷跑車交給修車廠維修，修車廠老板因擔心轎車失竊，在維修期間就把車子停放在親戚住家，沒料到車子仍然遭不明人士拖走。

警方接獲投報追查後，發現一名印裔拖車佬利用同行之間互通便利，在網上二手車交易平台接“買車”訂單後，與數名同夥人尋找鎖定的轎車，再以偽造文件，假藉車主欠車貸為由“光明正大”將車子拖走，之後篡改車盤號以賤價脫售，因此警方在追緝行動中共逮捕4名男女，並起回8輛總值逾百萬的豪華轎車。

捕4人起7名車

隨着警方逮捕4名年齡介於25至43歲男女後，警方共起獲1輛拖車羅里、1輛保時捷轎車、2輛寶馬轎車、2輛馬賽地轎車及2輛本田轎車，並相信已偵破7宗發生在雪州雙溪毛糯地區類似的案件。

雙溪毛糯警區主任莎法阿頓今早在記者會上宣布警方這項破案功績時說，警方是於本月1日下午5時45分，接獲一名巫裔修車廠老板的投報，聲稱一輛停放在沙亞南U5地區的保時捷跑車遭不明人士拖走。“這輛跑車是他一名新加坡籍顧客，因車子引擎問題，於今年8月8日交由給他維修。由於他擔心車子放在他車廠不安全，所以就把車子停放在弟弟的家里。”

她指出，當事主發現保時捷失竊後，馬上到保安亭查看閉路電視，從畫面中發現有6名拖車員向保安員展示文件，並稱該輛保時捷車主拖欠銀行33個月車貸，之後就強行撬開屋子籬笆門將車子拖走。

她說，警方接獲投報，展開調查後，鎖定一個由一對印裔兄弟操控的偷車集團後，於本月5日下午6時至晚上8時，在吉隆坡多個地區展開3項突擊行動。“警方先在吉隆坡一間餐廳外，捕一名43歲的印裔拖車員，之後警方又在吉隆坡雲頂吉冷路的一座公寓逮捕了一名30歲印尼籍男子及一名25歲巫裔女子（情侶關系），接著又在冼都一間修車廠逮捕了一名35歲華裔修車員。”

她指出，警方在逮捕一名印裔拖車員時，扣押了一輛拖車羅里，相信對方就是以假文件拖車目標的豪華車。警方逮捕該對情侶時，在公寓範圍起回了早前被拖車的保持捷以及另外4輛豪華車。至於逮捕修車員時，警方也在現場扣押了另3輛豪車，包括馬賽地等；警方調查發現，被捕的巫裔女嫌犯是負責看管所有偷回來的轎車，直到買家付錢取車為止。

追緝2在逃嫌犯

她說，這批落網的嫌犯，除了首名落網的印裔拖車員，擁有7項犯罪前科，包括在內安法令及緊急狀態法令（EO）下受對付。其他嫌犯則沒有犯罪前科。

另外，莎法阿頓說，警方目前仍在追緝2名尚在潛逃中的嫌犯，分別是29及25歲，其中一名是29歲的印裔首腦，擁有犯罪前科。

她透露，這批嫌犯已被警方押往法庭申請延扣留令至今天，並且會繼續延扣調查他們，而且嫌犯們將在刑事法典379A條文（偷車）及447（非法闖入）條文下受查。

網上接訂單後找目標

莎法阿頓說，警方調查顯示，這批嫌犯的幹案手法，即潛逃中的首腦透過網上二手買賣轎車平台刊登“廣告”，並在接獲訂單後，借拖車員的身份與同道人互取消息，然後尋找顧客所要的車款，再以假的銀行欠貸涵件，交由同夥或本身去上門拖車。

她指出，這些被拖走的車子，當中有些車主根本沒有欠車貸。嫌犯拖走車子後，就會交去同黨的修車廠，篡改轎車的車盤號碼，之後再以賤價轉售。

“警方在冼都逮捕的該名修車員，調查發現他的車廠沒有執照，違法修車。”

詢及銀行職員是否有與這些嫌犯“串通”，讓他們知道哪些車子欠貸，以讓他們去“拖車”的問題時，莎法阿頓說，警方會進行深入調查，但相信這些銀行職員沒有涉及有關案件。