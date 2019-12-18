父為繳女兒學費借阿窿 被追債苦求允分期攤還

（新山18日訊）巫裔父親為繳付女兒的大學學費被逼向非法高利貸借錢，在“利上加利”拖欠7組阿窿約9000令吉，如今因不堪債主追債壓力向馬華求助，苦求阿窿允讓他分期攤還債務。

事主沙非利（53歲，廠工）今早在馬華柔州公共服務及投訴局主任鄭志文的陪同下，召開記者會闡述遭遇。

他指出，他與妻子育有5名子女，而一家七口僅靠他每月的微薄收入過活，其排行第三的女兒在今年剛入讀本地私立大學學院，為了替女兒繳付報名費及宿舍費，他在走投無路之下，向阿窿借錢應急。

他披露，今年8月，他向第一組阿窿借了2000令吉，因無力償還，又向另一組阿窿借貸，最終欠下7組阿窿的高利貸。

他說，今年10月份，一名名為“傑克”的非法借貸業者主動聯系他，並協助他以7000令吉解決之前的債務，然而其欠款卻利滾利增加至9000令吉。

沙非利說，傑克要求他在一個星期內償還3500令吉欠款，而過去兩個月以來，對方“窮追不舍”，每日都通過手機簡訊和電話向他討債，令他終日提心吊膽，好幾次萌生輕生念頭。

“有一次，我沒有接聽債主的電話，他就跑到我家，拍下照片，之後威脅我說他知道我和家人的住處，也知道我的工作地點。”

沙非利說，他的5個兒女當中，除了24歲的長子，其他孩子尚在念書，他每月面對龐大的生活開銷壓力，希望債主高抬貴手，讓他以分期還款的方式解決債務。

經協商後債主允商分期還債

鄭志文在記者會上當場撥打電話聯絡該名債主“傑克”，雙方經過一輪協商，對方答應讓事主先償還2000令吉，再討論分期還債務事宜。

他表示，馬華公會在近兩三年來接獲的非法高利貸投訴案例，相比往年增加許多，他相信是因本地經濟不景氣，百姓不堪生活壓力所致。

他也借此機會呼籲政府，以實際行動幫助面對財務困難的市民，尤其是許多貧困家庭必須負擔多名子女的教育費，同時希望政府落實更多惠民政策。