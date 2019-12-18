挨餓 沒更衣 孩子沒奶喝 一家四口殘車當家







（芙蓉18日訊）一名男子因收入不穩定導致經濟陷入困境，在無力繳付房租下，將家檔搬上車，過去一周與妻子及2名年幼的孩子住在車內，過著顛沛流離的生活。

數個森州社交媒體臉書專頁昨日起陸續發出一則貼文及配上照片，指亞沙區內有一家四口因沒錢繳付房租，最終為夫者被迫帶著妻子及2名分別只有12歲及1歲的孩子，生活在一輛殘舊的寶騰賽佳（Proton Saga）里，已長達1周之久。

過著顛沛流離生活

基於近期頻頻下雨，為了躲雨等原因，這一家四口常會開著車子遷移到不同地方，曾出現過的地方有端姑查化醫院靠近興都廟的停車場大樹下，也曾在亞沙路清真寺對面的天橋底下出現等。

不過，有關家庭並不接受媒體採訪，據了解，伊斯蘭財庫基金（Baitulmal）將協助這家人解決困境。

一名於昨日前往了解這戶家庭狀況及給予援助的非政府組織代表法迪拉，在受訪時指出，男事主日前私訊向她求助，並表示已流離失所一周之久。

“我的團體之前曾協助這個家庭，所以男事主有我的聯絡方式。我知道後便去了解情況，看到他們‘住’在殘舊的車子內，我真的無法形容那種慘況，孩子們沒有更衣，也沒有足夠的食物，1歲多的孩子也已兩周沒有奶喝，這些日子來只是喝一些甜飲充饑。”

她表示，基於能力有限，因此只能給這戶家庭一點現金並購買奶粉讓年幼的孩子充饑。

月租400元 拖欠4個月

法迪拉披露，她認為這一家四口時，他們是住在萬茂區，每月的房租是400令吉，當時男事主是一名保安人員，收入還算穩定，但較後不知何故他沒有再當保安，並開始做一些散工，收入變得不穩定，因此無法定時交付租金，拖欠4個月租金後被迫住在車子里。

她形容，有關的車子已經很殘舊，沒有冷氣之餘，也不衛生，看起來很糟糕。

不僅如此，一家四口的狀況可謂已身無分文，連食物也買不起，還得向別人乞食，有時候在食物不足的情況下，一家四口還得挨餓。

“說是住在車子里，但也還是遭遇日曬雨淋，安全更是難以保證。我知道他們向來有獲得伊斯蘭財庫基金的福利金，所以已向有關基金當局反映，對方也會前來幫助。”

群組貼文求助 家庭拒受訪

法迪拉說，有關的求助貼文是她通過一些臉書群組要求發布，並希望能獲得熱心人士關註及施援，而一些媒體記者也因此相繼聯系上她，但有關家庭拒絕採訪，她也不想為難他們。

“我相信我拜托轉發貼文的群組會陸續撤下文章，因為伊斯蘭財庫基金已答應援助，我不敢說個案已解決，但至少有了方向。”