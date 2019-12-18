【愛爾蘭少女命案】女兒之死仍等2報告 父母堅信有刑事成分







（芙蓉18日訊）愛爾蘭少女諾拉安妮葵琳的父母瑟巴斯汀及米亞，日前向愛爾蘭媒體表示，他們始終相信，諾拉的死存有刑事成份！

他們說，諾拉是一名特殊孩子，在語言溝通能力上極為有限，而且文字溝通也只能寫幾個字而已。

為此，瑟巴斯汀及米亞認為，大馬警方並不理解諾拉是一名特殊兒的事實；他們說，目前仍在等待來自馬來西亞的完整解剖報告，同時，諾拉遺體運回英國倫敦後，也進行了第二輪的解剖檢驗，目前仍在等待完整報告。

無論如何，森州總警長拿督莫哈末尤索夫受詢時，拒絕回應諾拉父母的說法，但他強調，根據警方的調查結果，諾拉的死不存在刑事成分，而警方會把案件的調查報告提呈給檢察署以作出決定或下一步行動。

解剖報告指諾拉死於腸胃出血

諾拉安妮葵琳是於今年8月3日到森州班底路The Dusun高山度假邨度假，並在翌日失蹤，警方等單位經過10天搜尋行動後，最終於13日，在距離度假邨2.5公里處，尋獲諾拉的遺體。

警方在15日公布解剖報告時指，諾拉是因腸胃內出血致死，並沒有刑事成分。

盡管過了好幾個月，諾拉的父母瑟巴斯汀及米亞也已離開馬來西亞許久，但他倆日前接受愛爾蘭媒體RTE新聞機構採訪時仍強調，他們堅信諾拉的死存有刑事成分，而不只是單純的“失蹤案”。

瑟巴斯汀及米亞都表示，他們難以想像，諾拉這個有學習障礙的特殊孩子，會有能力離開度假邨及步行2.5公里之遠。

“對我們而言，那是發生了非常複雜的事。我們從一開始就堅稱，我們相信發生的事情存在刑事成分。”

盡管大馬警方公布的解剖報告證實諾拉是因為在森林內面對饑餓約一周後，因為內出血而死亡，並不存在綁架或遭性侵犯的成分，但瑟巴斯汀及米亞仍堅持，他們正努力的尋找真相和公道，因為對他們而言，諾拉不管是身體上或精神上，都無法走那麼遠的路。

“我們很掙紮，因為在那個地方（諾拉失蹤處）很難快速的獲得足夠資源並以刑事角度調查這起案件。”

諾拉被發現在班底路The Dusun高山度假邨失蹤後，警方和救援隊出動了直升機和搜救犬及大批人力大範圍搜索諾拉行蹤，但苦尋10天，最終找到的卻是一具冷冰冰的屍體。