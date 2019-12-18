匯報爪夷字課題進展 甲董聯會29日開會

（馬六甲18日訊）馬六甲董聯會為貫徹董教總議決，定於本月29日（星期日）早上9時至下午12時30分，在哥打拉沙馬那露夜園酒家召開“華團代表與所有華校董家協領導大會”，匯報實行爪夷文字單元課題進展與簡介指南內容，希望社團代表踴躍出席。

內容為“馬六甲華團反對爪夷文字單元課題納入馬來文課程大會”，分享嘉賓為我國教總秘書長陳清順校長等人。

馬六甲董聯會主席蕭漢昌在記者會上說，該會將發表提案，籲請各社團代表偕帶印章出席，以便在蓋章後呈董教總統一處理。

他籲請當局俯順民意，大膽U轉，取消爪夷文字單元課題納入馬來文課程。

蕭漢昌說，爪夷文字單元課題發酵近五個月，近因《爪夷字推行指南》條文有違董教總與教育部會談內容，再度引發華社不滿。

他指出，大會的討論課題分成兩個部分，即第一：小學第一階段廢考的緣起、解讀、利與弊；第二：“爪夷文字單元課題納入馬來文課程”說明會。

他說，馬六甲董聯會針對“爪夷文字單元”課題，由始至終立場堅定，有鑒於廣大民眾對於教育部推行“爪夷字單元”細節，大多一知半解，因此與召開大會，從學術角度向學校董家協三機構成員剖析推行該措施帶來的利弊影嚮，以及發布的指南與當初董教總與教育部提出的方針有很大出入。

“公函已經全數寄達甲州65間華小，5間國民型中學及1間獨中，同時也邀請馬六甲中華大會堂、馬六甲中華總商會，以及7個教育團體，分別是馬六甲華校校友會聯合會、馬六甲華校教師公會、馬來西亞校長職工會甲州分會、馬六甲校長聯誼會、馬六甲日間師訓、馬六甲高師同學會和林連玉基金甲州聯委會。”

他籲請甲州華校董家協三機構及受邀團體踴躍嚮應此次大會，了解爪夷文字單元推行後帶來的隱憂，更懇請馬六甲華團屆時踴躍參與，共同發表馬六甲華團針對爪夷文課題的聯合聲明。

該會也歡迎有興趣的個人出席這項大會。

欲出席“馬六甲華團反對爪夷文字納入馬來文課程大會”的華團組織，請向董聯會秘書處聯系011-1062 6639，索取報名表格。

該會也請各單位盡速填妥出席表，回傳到秘書處，並於本月22日之前whatsapp 至017-6216639，以準備大會工作與膳食。(LSL)

***************配文

發動掛橫幅反映心聲

蕭漢昌說，董聯會已於本月10日發動會員在學校張掛反對橫幅，並籲請各社團向該會索取橫幅張掛，反映集體心聲。

他指出，該會徵得熱心商家贊助“堅決反對爪夷文字單元”橫幅，因此橫幅開放讓學校及社團免費索取。

他希望甲州華校能夠站穩立場“堅決反對爪夷文字單元”，而張掛橫幅為了以行動讓當局看到華校的堅定立場。

截至今日為止，共有38間小學登記索取布條，近期內已陸續將布條分發給學校。

今日出席的有董聯會主席蕭漢昌、署理主席楊應俊、副主席李恩祈局紳、拿督陳展鵬、總務楊才國、文書譚保同、研究李文強、理事林明鏡、甲華堂秘書長沈林森、馬六甲客家公會副會長李榮雙、林連玉基金甲州聯委會主席闕帝興、武吉波浪小學董事長黃雲祿、馬六甲高師同學會主席拿督江雪霞。(LSL)

***********配文

楊應俊：教部存心邊緣化董事會

董聯會署理主席楊應俊說，教育部在爪夷文字單元課題上存心邊緣化董事會。

他表示，董事會是一個健全的機制，包括有家協、校友會及贊助人在內，他認為當局應尊重董事會的決策權。

他說，“堅決反對爪夷文字單元”並非侮辱馬來人，若抱有此看法則是無理取鬧的。

他籲請華社在此關鍵時刻站出來團結一致，在張掛布條後拍照，並傳回給董聯會。

馬六甲高師同學會主席拿督江雪霞籲請當局依憲法實行教育政策，勿節外生枝。

她說，在這項課題上，華社需要有立場，勿讓缺口打開，否則令人擔心日後變本加勵。

她籲各方勿抹煞历史，勿因華裔人數減少而取巧。

她重申，人民都是愛國的，大家反的是政策，不是反政府。

董聯會文書譚保同說，大家需在此課題上持有遠見及存有危機感。

他稱，雖然目前當局的指南只是在小學，但這批小學生在升上中學後，是否屆時當局又將繼續執行，這是無法預知的。