疑患憂鬱症 失業男跳樓死


: 2019-12-18 14:12:51

（新山18日訊）一名相信患有憂鬱癥的失業男子，在金海灣公寓（Bora Residence Danga Bay）跳樓身亡，公寓保安發現遺體後報警。

 

死者是來自士姑來大學城的郭興旺（43歲，譯音），據警方透露, 死者事發前正在公寓進行清潔工作。

 

新山南區警區主任沙胡利納於昨晚發文告表示，死者是從公寓第16樓墜落身亡，遺體在傍晚6時45分被公寓保安發現，當時身上穿著短褲與白色T恤。

 

遺體已被送往新山中央醫院進行解剖。

 

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