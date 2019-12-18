【華淡小地位遭挑戰】吳添泉：此風不可長 激化種族紛亂糾擾

（吉隆坡18日讯）针对华淡小地位再度受司法挑战，华总会长丹斯里吴添泉对此深感遗憾并认为此风不可长，因为各民族在国家宪法下的权益保障（包括母语教育条文）与精神一旦受挑战或不幸被推翻，社会将陷入史无前例最激化的种族纷乱纠扰！

他说，华淡小地位被摆上司法台面受挑战是空前的，有关方面“利用宪法可能存在的灰色地带”进行司法挑战，也是一种无视国家第二和第三大民族基本权益（和母语教育）的狂妄自大行径。

他说，董教总在上月有关案件入禀联邦法院时，已经委任律师团展开相关研究工作和主动申请介入，如今随着有关方面入禀高庭，董教总律师团同样有必要申请介入此案成为其中答辩人。

吴添泉是针对土权党副主席凯鲁阿占继上月入禀联邦法院挑战华淡小违宪受挫后，昨天再次入禀吉隆坡高等法庭，以及前天另外两个组织（半岛马来学生联合会及马来西亚伊斯兰教育发展理事会）同样入禀高庭作出相关挑战课题，于今日发文告表明坚决反对三造上述作法。

他呼吁华社和印裔社会连成一线，并结合绝大多数中庸的马来友族社会，采取共同和最一致的行动寻求最大的共识和化解。

他建议董教总与相关的各造尽快协商，以集中资源，配合印裔和中庸的马来团体，成立律师团，共同面对有关方面正式入禀吉隆坡高庭挑战政府批准设立华、淡小违宪一案。

“大家应该避免资源和功能重叠，以及在策略和看法上的分歧，因有关案件对华、淡小生存及国家教育体系带来巨大挑战，事关重大，不能存有任何分化现象或行动。”

他重申，在关注和处理此案过程不应“兵分两路”，相反的，应如目前处理“爪夷文单元”课题一样，集中与结合华印社会教育团体的一致声音和行动。

吴添泉说，华总肯定全面配合和全力支持有关的联合行动，并希望大家像上回般，先通过协商寻求共识，采取一致的步伐来应对。

他说，华印社会也应配合绝大多数认同和支持我国现多源流教育体系，接受和尊重华、淡小生存和发展的的友族，配合包括党团在内的所有中庸力量，共同捍卫各源流学校和母语教育所应有的权益。

他强调，包括华、淡小在内的各源流学校，在国家独立之前早就已经存在，也受到国家宪法的保障。此外，宪法也同样保障各民族拥有自由发展本身母语教育的权益。

“建国以来，政府每年都通过教育部和财政部拨款，以及各州政府在校地上的配合下，落实搬迁和兴建新华小的计划，多年来都在证明了各源流学校在这个国家的生存和发展，以及所具备的条件与法定地位，都是合情、合理和合法的。”