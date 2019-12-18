國際畫家創作營圓滿結束 197作品送吉北藝術協會







（亞羅士打18日訊）獲110名國內外畫家參與的“藝系萬里情”國際畫家創作營，經過5天4夜的活動後昨晚圓滿結束，也創作出197幅作品送吉北藝術協會。

吉打州行政議員陳國耀昨晚出席活動閉幕禮時說，藝術無國界，藝術通心靈，希望各國的藝術家能這次交流中，進一步加深了解吉州，也感謝他們透過筆畫勾勒出米鄉之美，並相信他們透過創作會深入認識吉州名胜古蹟和風土民情。

他說，我國擁有很多不同風格与畫風的畫家，這些畫家造就了整体的大馬多元文化的藝術風貌，人民可以從不同畫家的作品中，看見不同時代的民俗風情、生活習俗、建筑風景、宗教信仰活動等。

他也說，繪畫作品更是時代的見證，每個時代的畫家可以通過繪畫作品，記載當代的社會面貌，用圖畫為時代作見證。不讓那個時代的美術史留下一段空白。

他指出，繪畫藝術需要扶持，文化藝術活動、資源、資產与發展，需要全体公民共同承擔起參与支持、維護与推動的責任。那么，我們的國家才有丰碩的藝術成果。

他希望，未來有更多非政府織織或機構單位，可以主辦更多意義深遠，且有助推廣文化旅游活動，州政府必會全力支持。

他說，吉打雖是以農業為主的州屬，同時也是努力積發展文化藝術，所以希望州內各多文化与藝術團体能繼續努力培養新人才，讓吉打的文藝活動能百花齊放，百鳥爭鳴。

今年參與的畫家來自中國、香港、美國、台灣、日本、泰國、墨西哥、越南、印尼、新加坡、蒙古、韓國及緬甸等14個地區，創作營從本月14日至18日在新民獨中舉行。

儀式上，工委會主席龔明金和吉州畫家李俊貴贈送作品給陳國耀，來自檳城陳逸寬贈送其作品給米都新民獨中，由該獨中校長陳蔚波和董事長黃明國接領。