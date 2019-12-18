女童雙耳失聰 家人盼大眾捐助植耳蝸





（大山腳18日訊）3歲女童雙耳失聰，但家人無法負擔購買右邊人造耳蝸，共8萬5000令吉的費用，冀望社會大眾捐助，讓孩子能在黃金治療期植入耳蝸，走出無聲世界。

大山腳瑤池金母慈善基金會今日為來自霹靂，雙耳失聰的女童陳芯瑜發動籌款活動。

該會主席蔡瑞豪說，小芯瑜在2歲半之前不會叫爸媽，甚至無法發聲，家人雖心生懷疑，但卻以為她慢學話，所以沒帶她去做檢驗。如今，小芯瑜仍叫不清楚爸爸媽媽，若不在黃金治療期植入耳蝸，日後在言語方面恐面對問題。

“今年中旬，芯瑜發燒到診所看診，醫生建議其父母帶孩子看耳鼻喉專科醫生，於是家人帶她到怡保醫院檢查。之后被轉介到國大醫院做詳細檢驗后，醫生證實芯瑜是雙耳先天性失聰，助听器對她的作用不大。”

他說，醫生建議先植入右邊人造耳蝸，待她適應聲音後，再植入左邊人造耳蝸，手術將在國大醫院進行，手術后她需要接受語言訓練。目前，小芯瑜只能比手划腳和人溝通，希望有一天她能聽見父母說話，開口叫一聲 “爸爸、媽媽”。

小芯瑜父親陳銘俊（41歲）是挖泥機司機，母親陳美燕（37歲）則是一名家庭主婦，兩人還育有一名8歲女兒。他們經把籌款活動全權交給該會負責，代收四面八方的善款。

任何疑問可聯絡該會熱線：019-2322192、016-4192192、或04-5059800，或瀏覽臉書專頁“One Hope Charity & Welfare Berhad-大山腳瑤池金母慈善基金會”。

有意捐款援助手術費的善心人士，可把善款匯入以下銀行戶頭 : One Hope Charity & Welfare Berhad，大眾銀行戶頭號碼 : 3193 433 435，Swift Code : PBBEMYKL。