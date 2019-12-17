女大學生隆胸 罩杯沒變大反而生膿

（吉隆坡17日訊）誤信社交媒體上的隆胸廣告，為擁有傲人上圍的19歲華裔女大學生，花費3000令吉接受玻尿酸註射，卻疑在過程中受感染導致乳房紅腫發膿。

女事主據知於11月杪在Instagram見到有關的隆胸廣告後撥電話查詢，獲店家保證無需開刀及服藥，就可以通過註射玻尿酸擁有豐滿乳房。

此外，僅3000令吉的隆胸價格也令女事主心動不已，數天後便在朋友陪同下前往吉隆坡市靠近舊巴生路某高級公寓單位進行隆胸。

女事主到了所謂“美容中心”後，才發現只是公寓單位里的一個房間，沒有護士、助理、顧客以及具規格的儀器。

女事主在自稱專業醫生的女子為她打麻醉針及註射玻尿酸後，即刻感到乳房疼痛，而對方卻聲稱傷口需要時間修複及吃止痛藥。

女事主當天回到宿舍後，便因發高燒而於淩晨時分前往診所求助，醫生見情況嚴重，要她到布城醫院治療。據了解，女事主最近數天都在醫院接受治療，由醫生動手術取出其乳房的膿血及清洗傷口。

女事主的母親據悉已報警並向衛生部作出投訴，但美容中心負責人只願意退還3000令吉，不願意承擔醫藥費。

通過Instragram賬號進行宣傳的該“美容中心”，除了隆胸，也聲稱提供睫毛增長、美白針等服務，還上傳154張顧客接受服務的前後對比照，獲得超過1萬人追蹤該賬號。

根據上傳到該賬號的隆胸後照片，標榜註射1公升填充物，還註明無需服藥，只需4至6小時便可擁有傲人上圍，而效果可持續7年。