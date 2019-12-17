抨主席被凍結黨籍半年 陳嘉亮嗆干脆開除他

（檳城17日訊）因在社交媒體上發表言論攻擊黨主席，檳州民政黨原任州委陳嘉亮遭黨紀律行動對付，被凍結黨籍半年。陳嘉亮今日索性嗆聲該黨主席拿督劉華才，直接開除其黨籍，他也保證不會上訴，並會坦然接受。

陳嘉亮今日接受《光明日報》詢問時指出，對他而言，民政黨直接開除他的黨籍會比較干脆利落，不需要再以“婆娘招式”來對他採取紀律行動。

他聲稱，本月7日他的確有接獲快遞公司手機簡訊，通知有一封來自民政黨的信件，要求他前往快遞公司簽收，不過他堅持不會去簽收這封信。

“我迄今也不清楚，民政黨對我採取了什麼行動。”

不過，他強調，他向來辦事公開透明，能夠通過各種公開的管道去批評黨主席劉華才，為什麼後者不敢用公開的管道來回應他？

他說，劉華才可以通過電話、WhatsApp或面子書公開宣佈開除他的黨籍，而他絕對不會提出上訴，也會坦然接受。

“我都敢通過WhatsApp勸告主席不要派人上陣柔佛丹絨比艾國會議席補選，為什麼他不敢選擇直接開除我？”

據瞭解，民政黨全國紀律委員會是在月初發信告知陳嘉亮凍結黨籍半年的紀律行動，同時也給他半年時間針對公開攻擊黨主席一事作出解釋，若半年之後他仍然拒絕向紀律委員會作出解釋，該黨將會直接對他採取開除黨籍行動。

記者今日也針對陳嘉亮面對黨紀律行動，向該黨數名中央領袖詢問，他們皆三緘其口，不願作出任何回應。